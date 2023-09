Afrique: Séisme - SM le Roi adresse un message de remerciements au chef du contingent de l'unité militaire de secours d'Espagne

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a adressé un message de remerciements au lieutenant-colonel Juan Saldana, chef du contingent de l'Unité militaire de secours d'Espagne, qui a participé aux efforts de secours et de sauvetage suite au séisme ayant frappé la région d'Al Haouz.

Dans ce message, SM le Roi a salué la participation active et efficace des membres de l'équipe de sauvetage espagnole qui, aux côtés de leurs frères marocains, ont déployé tous leurs efforts et moyens lors des opérations de recherche et de sauvetage.

Ces efforts "Nous ont profondément touché ainsi que le Peuple marocain", souligne Sa Majesté le Roi.

Le Souverain fait part également de Sa grande fierté et de Son appréciation de cette généreuse participation, qui incarne la profondeur des liens d'amitié solide et de solidarité agissante qui unissent les peuples espagnol et marocain.

Le Souverain exprime aux secouristes espagnols, en Son nom propre et au nom du peuple marocain, Ses vifs remerciements et Sa sincère gratitude pour les efforts généreux déployés et le professionnalisme reconnu dont ils ont fait montre lors de ces opérations.

SM le Roi charge le lieutenant-colonel Saldana de transmettre Sa gratitude personnelle et celle de tout le peuple marocain à l'ensemble des membres du contingent espagnol qui ont fait preuve de courage et d'altruisme et démontré la profondeur des sentiments d'affection sincère et de solidarité active qu'ils ressentent pour leur deuxième pays.