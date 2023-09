Congo-Kinshasa: Course à la Présidentielle 2023, RDC - Félix Tshisekedi attendu à son retour de New York !

*A l'Onu, que dira-t-il encore en ce moment précis de l'histoire de son pays ? Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a-t-il pris la mesure des enjeux internationaux en ce qui concerne, particulièrement, le processus de Nairobi et de Luanda au terme duquel il lui avait été demandé, à maintes reprises, de mettre un bémol dans sa position et de "dialoguer" avec les acteurs clés de la crise sécuritaire dont le Rwanda sur cette énième agression aux effets pernicieux sur les populations civiles dans l'Est de la RD. Congo ? Puisqu'il s'y exprimera dans quelques heures à New York, quels sont les nouveaux signaux forts auxquels les acteurs politiques congolais, aujourd'hui divisés autour de la tenue ou non des élections, quand bien même les délais constitutionnels sont naturellement incompressibles, peuvent s'attendre ?

Tribune pour quelle fin ?

Il a quitté depuis ce week-end en direction de New York, aux Etats-Unis, où il va participer à l'Assemblée Générale de l'Onu, du 19 au 26 septembre 2023. Félix Tshisekedi, l'actuel Président de la RD. Congo, aura, une fois de plus, une nouvelle occasion inouïe ainsi qu'une opportunité exceptionnelle, du moins pour de cette mandature qui tire déjà à sa fin à l'avènement de nouvelles élections, le 20 décembre 2023. Comme par le passé, dans le cadre de ce type de rencontre, les Chefs d'Etat et des Gouvernements des différents pays membres de l'Onu, cette organisation tentaculaire aujourd'hui confrontée à des multiples défis, le Président congolais aura, lui aussi, à profiter de cette tribune, pour porter haut, les contributions de son pays en rapport avec le thème proposé ainsi qu'avec les revendications spécifiques dont surtout, les affres les plus effroyables auxquelles les populations congolaises vivant dans l'Est de son pays sont exposées à la suite de cette agression qu'il n'a cessé de dénoncer, en l'attribuant ouvertement au Rwanda et consorts aussi bien à Nairobi, à Luanda que partout, en Afrique, en Europe et, même, aujourd'hui et demain du haut de la prestigieuse tribune des Nations aux USA.

Où est la candidature de Félix Tshisekedi ?

Mais, derrière lui, il a laissé un processus électoral marqué essentiellement par le dépôt des candidatures devant la CENI au niveau de la Présidentielle 2023. Là-dessus, faut-il le rappeler, depuis l'ouverture du Bureau de Réception et traitement des candidatures, la Centrale Electorale n'aurait reçu que quelques dossiers, à l'instar de ceux de Matata Ponyo, Constant Mutamba, Rex Kazadi et de Radjabo.

Mais, cette liste-là n'est pas exhaustive. Car, elle va grossir au fur et à mesure que les lignes bougent.

Et, très prochainement, Denis Mukwege qui, ce week-end, a reçu de ses affidés un chèque d'un montant de 160.000.000 FC pour le paiement de sa caution, fera certainement acte de candidature, comme il l'a annoncé, d'ailleurs, lui-même, depuis Bukavu, son bastion où il dirige sa très célèbre Fondation Panzi. Dans la même perspective, Moïse Katumbi Chapwe, le Leader d'Ensemble, qui tâte le terrain dans le Congo profond, serait à son tour annoncé devant la CENI, pour le dépôt de sa candidature.

Bien d'autres surprises à gogo sont encore suspendues en l'air, avec l'expression des ambitions dont les limites ne sont, certes, pas faciles à fixer d'avance.

La démocratie aidant, il serait hasardeux de se perdre en conjecture, sans pour autant courir le risque de se tromper sur le nombre final candidatures dont seule, la CENI, détient la clé de voûte.

En attendant, il y a lieu de relever quejusqu'à son départ, lui-même étant candidat à sa propre succession, n'y a même pas mis les pieds, alors que ce geste tant attendu à l'Udps, à l'Union sacrée et dans tous les milieux et cénacles friands de sa vision, devrait bien permettre de remettre les clepsydres à l'heure et de lever, cette fois-là, toute équivoque autour de sa volonté de continuer à rempiler, en tant que Locataire du Palais de la Nation, où il prit les rênes du pouvoir, le 24 janvier 2019, sous le rythme de vingt-un coups de canon, en marge d'une passation civilisée et pacifique des fanions avec son prédécesseur Joseph Kabila Kabange devenu Sénateur à vie, passé à la résistance derrière le FCC et le PPRD, ses deux grands leviers de lutte politique et, finalement, non-partant pour la Présidentielle 2023.

Rendez-vous au retour

L'on croit qu'en considérant l'almanach de la CENI fixant, comme tout le monde sait, le délai butoir au 8 octobre 2023 pour la clôture, il va de soi que Félix Tshisekedi, pour des raisons qui lui sont propres, ait opté de déposer la sienne au retour de son périple de New York et, éventuellement, vers les dernières minutes de quelques derniers jours.