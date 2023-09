Congo-Kinshasa: Elections 2023 - Bahati et Mboso insistent sur le respect du calendrier électoral et la disponibilisation des fonds

Le parlement congolais a ouvert, vendredi 15 septembre 2023, la session ordinaire de septembre 2023, la dernière de la législature, essentiellement budgétaire. Le processus électoral déjà en cours préoccupe l'Assemblée Nationale et le Senat et a constitué, dès ce premier jour, un des points sur lesquels les speakers de ces deux chambres ont martelé.

Modeste Bahati Lukwebo, le président de la Chambre haute du parlement a insisté, dans son discours, sur le respect strict du calendrier électoral par la CENI pour les élections prévues en décembre 2023. Il l'a formulé en termes d'une invitation adressée à la Commission électorale nationale indépendante, à qui il a demandé de tenir compte du temps prévu par la loi.

«Désormais, l'après élection ne peut pas être une période épouvantable pour le peuple congolais. J'invite ainsi, la CENI au strict respect du calendrier électoral dans l'organisation des élections», a fait savoir Modeste Bahati.

De l'autre côté, Christophe Mboso N'Kodia, président de l'Assemblée nationale, a, dans son discours d'ouverture solennelle de la session de septembre, confirmé la tenue des élections combinées : présidentielle, législatives, nationales, provinciales et municipales le 20 décembre prochain. «Je forme le voeu de voir la CENI continuer de tout mettre en oeuvre pour que les prochaines élections soient à la fois libres, inclusives et transparentes. Avec la publication par la CENI des listes définitives des candidatures aux élections législatives et la convocation de l'électorat à l'élection présidentielle et aux élections provinciales et municipales, il ne fait plus l'ombre d'aucun doute que celles-ci auront bel et bien lieu à la date prévue», a-t-il dit.

%

Il a, pour ce faire, signalé la nécessité de mettre un cap sur la disponibilité de décaissement des fonds pouvant permettre à la centrale électorale de s'activer et d'accélérer le travail en vue du respect du délai prévue par la loi. Christophe Mboso a ainsi appelé le gouvernement de la République à poursuivre l'élan de la mise à disposition des ressources financières prévues dans la Loi de finances de l'année à la CENI.

Il a, par ailleurs, signalé que la présente session va permettre aux deux chambres du Parlement d'offrir au gouvernement issu de prochaines élections, les moyens nécessaires à la poursuite de la mise en oeuvre des actions prioritaires définies par le Cadre budgétaire à moyen terme pour la période 2024-2026.