Afrique: Coopération - Soutien coréen dans plusieurs domaines

Un fonds de 28,6 millions de dollars sera injecté par la Corée pour le développement de l'Afrique, avec un accent sur l'énergie, l'agriculture et la qualité des données statistiques. Madagascar bénéficiera également d'une aide substantielle grâce à ce partenariat.

Dans le cadre de la 7e Conférence ministérielle de la coopération économique Corée-Afrique (KOAFEC), à Busan, en Corée du Sud, la BAD et le gouvernement de la Corée du Sud ont signé deux accords de financement d'un montant de 28,6 millions de dollars, mercredi. Ils visent à stimuler le programme de développement de l'Afrique, selon un communiqué de la Banque. Ce nouveau financement soutiendra principalement l'accès à l'énergie, la transformation agricole et le renforcement des connaissances et des capacités dans un certain nombre de pays africains, dont Madagascar.

Par ailleurs, la ministre de l'Économie et des finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, chef de la délégation malgache présente sur place, a rencontré le Vice-Premier ministre et à la fois ministre de l'Economie et des finances de la Corée du Sud, Kyungho Choo, pour discuter des termes d'un partenariat dans lequel Madagascar bénéficiera d'aides et de dons de ce pays. À en croire les informations du ministère de l'Économie et des finances, ces derniers se matérialiseront notamment à travers des prêts concessionnels à durée de remboursement prolongée du Fonds de coopération pour le développement économique, un partage de connaissances du programme Knowledge sharing program et des financements du Fonds fiduciaires de la coopération Corée-Afrique.

Données de qualité

Le second accord, conclu entre la BAD et Statistics Korea, renforcera la coopération en matière de statistiques et améliorera la capacité des pays africains à produire des données de qualité. Elle a pour objectifs de sensibiliser aux questions statistiques et de partager de nouvelles sources de données et méthodes pour améliorer la qualité des statistiques, y compris les méga données. Le document de l'accord a identifié les domaines de coopération tels que l'autoroute de l'information africaine de la BAD pour une prise de décision fondée sur des données probantes.

Ce projet se base sur un méga réseau de plateformes de données ouvertes reliant électroniquement tous les pays africains et 16 organisations régionales. Jusqu'au terme de la 7e Conférence ministérielle de la coopération économique Corée-Afrique, hier, la ministre Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison a multiplié les rencontres bilatérales avec des hauts dignitaires des pays participants et des hommes d'affaires coréens pour mettre en avant la vision stratégique de Madagascar, ainsi que les avantages compétitifs et les opportunités d'investissement que le pays offre.