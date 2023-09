Madagascar: PRODUIR - Début des actions de sécurisation du canal C3

PRODUIR prévoit des assainissements avec des travaux importants de curage du canal C3 sur une longueur de 12 km dans 24 Fokontany depuis Anosibe-Namontana, en passant par Andavamamba, 67ha, Antohomadinika, Ankasina, Andraharo et se terminant à Ambodimita. Des travaux de curage seront effectués pour permettre aux eaux de pluies de s'écouler plus facilement et rapidement pour éviter la montée d'eau chez les riverains en raison du cumul des boues depuis des années dans le canal C3.

Ainsi, depuis quelques jours, des poteaux de couleur bleue et blanche sont visibles dans certaines zones du canal, notamment à Anosibe- Namontana et tout au long du canal C3 au niveau des 67 ha. Leur mise en place entre dans le cadre de la libération et de la sécurisation des emprises afin de permettre la réalisation des travaux en toute sécurité. Les poteaux marquent la délimitation des emprises pour les travaux très prochainement.

PRODUIR pourrait ainsi procéder au curage du canal C3, ouvrage d'importance majeure pour Antananarivo. 559 plots en béton ont été implantés le long du canal C3 urbain. Ils ont une dimension de 1,50 m et sont espacés de 2,5 à 20 m, suivant la concentration des activités et la situation du terrain. « Les travaux vont commencer. Il est important de sensibiliser les riverains du canal C3.

Ces infrastructures qui seront construites sont pour le bien d'Antananarivo et de ses habitants », a expliqué Houlder Ramaholimasy, ministre de l'Aménagement du Territoire et des Services Fonciers, lors du lancement des journées communautaires, le 7 et 8 septembre derniers. Cet évènement a donné le coup d'envoi officiel des actions de libération et de sécurisation de l'emprise du canal C3.

Aménagements

Les journées de sensibilisation communautaires ont marqué l'établissement des signaux visibles de l'emprise. En plus des plots, 2 000 m2 de murs ont été peints. De couleur blanche et bleue alternée, ils appartiennent aux riverains coopératifs.

22 panneaux en béton avec des écriteaux comportant l'écriture « Faritry ny tetikasa, tsy azo anorenana » (emprise des travaux, zone inconstructible) ont été également installés à divers endroits. L'entreprise en charge des travaux a commencé son intervention le 5 septembre dernier. Il lui faudra à peu près un mois pour réaliser toutes les démarcations. Afin que les travaux se déroulent sans encombre, l'équipe de l'entreprise sera accompagnée par les Points Focaux en charge de suivi environnemental et social (PFES) qui sont présents en permanence pour répondre aux questions des riverains.

Andriamahafaly Rabearimanana Zaka, Directeur général de l'Aménagement du Territoire et des Equipements a rappelé que « les riverains du canal C3 seront avantagés par les aménagements effectués. Le canal sera nettoyé et aménagé, cependant, cela nécessite des engagements notamment dans le respect des infrastructures ». « La compréhension ou l'engagement de tous est sollicitée pour la réussite de ce projet d'intérêt général majeur pour diminuer les inondations des quartiers bas de la capitale », indique, quant à lui, le coordonnateur général du PRODUIR, Haja Rasolofojaona.