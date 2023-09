Congo-Kinshasa: Sommet de l'ONU sur le développement durable - Félix Tshisekedi à New York sur invitation de Guterres

Le Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est envolé pour New York sur invitation du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Il va représenter, du lundi 18 au mardi 19 septembre, la République démocratique du Congo, au sommet sur les objectifs de développement durable (ODD) convoqué avec l'approbation des Etats membres.

A ce rendez-vous du siège de l'ONU, le Président de la République qui répond aura l'occasion d'expliquer les différents progrès de la RDC par rapport à la mise en oeuvre des objectifs de développement durable, les défis et la volonté nationale pour accélérer le processus de développement.

Mais déjà, mercredi 23 août dernier, Antonio Guterres avait envoyé une délégation conduite par le coordonnateur humanitaire du système des Nations unies en République démocratique du Congo, Bruno Lemarquis.

Les échanges avec la ministre du Plan avait porté sur la préparation dudit sommet sur les objectifs de développement durables mais aussi, sur le prochain cadre de coopération de l'ONU avec la RDC ainsi que la transition de la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO).

En ce qui concerne le plan conjoint pour la transition de la MONUSCO acté par le Chef de l'État en 2021 et en août 2022, le coordonnateur humanitaire du système des Nations unies en RDC avait expliqué qu'il reste une étape importante entre Kinshasa et les membres du Conseil de sécurité pour que le gouvernement exprime son désir et fasse sa demande par rapport à l'accélération du processus de son intégration permanente au Conseil.

%

Des perspectives nouvelles de développement en commun

L'envoyé spécial du Secrétaire général de l'ONU pour la Région des Grands Lacs, Huang Xia, avait été, jeudi 14 septembre dernier, l'hôte du VPM de la Défense nationale et anciens combattants, Jean-Pierre Bemba. Huang Xia a été chargé de porter le message de la RDC auprès du Secrétaire Général des Nations-Unies, à quelques jours de la tenue de la prochaine Assemblée Générale des Nations Unies.

Il s'est exprimé en ces termes : « Je viens de rencontrer le Vice-Premier Ministre, ministre de la Défense Nationale. Il m'a expliqué ce que la République Démocratique du Congo peut faire, est en train de faire et aussi ce que la RDC attend des autres pays de la région, des acteurs externes et aussi du reste de la Communauté Internationale comme le Conseil de Sécurité et aussi du Secrétaire Général. Et donc je rendrais fidèlement compte au Secrétaire Général pour contribuer à une bonne préparation de tous ces entretiens que le Président Tshisekedi aurait à New-York en marge de la prochaine Assemblée Générale ».

Pour ce qui est de la situation sécuritaire dans l'Est du pays, l'envoyé du Secrétaire général des Nations-Unies se dit confiant de la volonté exprimée par les autorités congolaises.

« Je sens une forte volonté des autorités congolaises de travailler à l'apaisement de la situation sécuritaire pour contribuer à une solution politique, diplomatique de la crise actuelle, à la recherche d'une solution durable à tous ces enjeux de paix et de sécurité, mieux assurer que les pays de la région des grands lacs pourraient envisager des perspectives nouvelles du développement en commun, grâce à la coopération, grâce à l'intégration régionale », a poursuivi l'hôte du Vice-Premier Ministre Jean-Pierre Bemba.

Le cantonnement des M23 n'ayant pas atteint un franc succès, Huang Xia renvoie la balle à la RDC qui doit expliquer dans le fond, la situation actuelle dans cette partie du pays pour une solution définitive.

« C'est au Président Tshisekedi d'expliquer la situation actuelle et de demander au Conseil de Sécurité d'être plus agissant pour favoriser une évolution plus rapide, dans une orientation positive pour contribuer au progrès des 2 processus en cours, à savoir: le processus de Luanda et le processus de Nairobi », a conclu Huang Xia.

Entretemps, la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies débute mardi 19 septembre sous le thème: «Rétablir la confiance et raviver la solidarité : accélérer l'action menée pour réaliser le Programme 2030 et ses Objectifs de développement durable en faveur de la paix, de la prospérité, du progrès et de la durabilité pour tous». Emma Muntu