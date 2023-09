Congo-Kinshasa: Professeur Mpoyi Kamulayi - 'Les Congolais doivent éviter l'élection chaotique à l'exemple du Gabon et du Zimbabwe'

"Le processus électoral en cours en RDC, à la lumière des élections récentes au Gabon et au Zimbabwe", tel était le thème choisi pour cette conférence tenue jeudi 14 septembre dernier, au centre d'étude pour l'action sociale (CEPAS). C'était en présence de plusieurs leaders de l'ASBL RAREC ainsi que le professeur Mpoyi Kamulayi. Ce rendez-vous est organisé dans le cadre de la 3ème journée scientifique de la série 2023 de ses conférences annuelles.

Pour le professeur Mpoyi Kamulayi, qui est intervenu sur le rôle de la population quant au processus électoral en cours, il est temps que la population prenne conscience, évite le vote émotionnel et se base sur la vision que présente le candidat. C'est le seul moyen de donner au pays les dirigeants dignes et répondant à la grandeur et aux multiples enjeux du développement de la RDC.

«Le premier défi à relever, c'est celui de la confiance que le peuple semble ne pas avoir dans le déroulement du processus électoral en cours. Il y a toujours des questions en suspens malgré les discours du président Kadima. En convoquant l'électorat présidentiel, est-ce que la date sera respectée ?», s'est-il interrogé.

«Nous, en tant que peuple, nous savons que le gouvernement a failli à sa mission, c'est pour ça que notre pays est là où il est. Mais, pour ces élections à venir, notre population doit comprendre que ce qu'on appelle ici » chance eloko pamba » ne devra plus régner, il faut examiner les candidats qui viennent de partout, choisissez celui qui a une bonne vision en fonction de son expérience, de ce qu'il a fait dans le passé et non en fonction des faveurs, des promesses creuses qu'il ne tiendra pas.», a-t-il conclu.

%

Lors de ces assises, les intervenants ont aussi apporté toute la lumière sur les leaders communautaires en les sensibilisant à se préoccuper d'influencer la communauté et à la mobiliser dans la défense des intérêts communs.

Il revient à présent aux autorités du pays et celles de la centrale électorale, d'organiser les élections libres, démocratiques, transparentes et apaisées en vue d'éviter le pire, à l'exemple de ce qui s'est passé notamment au Gabon et au Zimbabwe.