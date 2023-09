Congo-Kinshasa: Financés par la Sicomines, Kinshasa - Alexis Gisaro satisfait de l'évolution des travaux de rénovation de la route Nzolana

Le Ministre d'Etat, Ministre des Infrastructures et Travaux Publics s'est dit satisfait de l'évolution des travaux de la deuxième phase de rénovation de la route Nzolana, financés par la Sicomines, dans le cadre du programme sino-congolais. C'était à l'issue d'une visite d'inspection effectuée, mercredi 13 septembre dernier, sur le site d'exécution du projet de réhabilitation de la route Nzolana, qui part du rond-point Pompage au rond-point Marine à l'UPN, dans la commune de Ngaliema.

Récit de la visite d'inspection

Ce projet, financé par la Sicomines et exécuté par la SISC, la société d'infrastructure sino-congolaise, est non seulement le 44ème projet du programme sino-congolais, mais aussi le premier à être lancé dans le nouveau lot de projets d'investissements déterminés en 2022.

«Le projet de la route Nzolana est un projet qui date. C'est un projet qui est réalisé dans le cadre du programme sino-congolais. Il s'agit d'un projet d'une route de ± 8,4 km, qui va relier et désenclaver certains quartiers de la grande commune de Ngaliema, essentiellement : Kimbwala, Malweka, Sanga-Mamba et Bumba. On partira du rond-point Pompage jusqu'à l'avenue Marine (...)», a déclaré Alexis Gisaro.

Accompagné, dans son itinérance, du Directeur général de l'Agence Congolaise de Grands Travaux (ACGT), Nico Nzau, du Directeur général de la SISC, Pang Long et du représentant des sous-traitants, le Ministre d'Etat des Infrastructures et Travaux Publics a inspecté sur place, le revêtement de l'asphalte, du revêtement en béton de ciment et des tronçons où les travaux d'assainissement avaient été achevés. Il s'est renseigné en détail sur la situation en la matière.

A la fin de l'inspection, Alexis Gisaro a exprimé sa satisfaction quant à l'avancement du projet et des travaux réalisés. Il a fait l'éloge de la promotion vigoureuse et de la bonne gestion du projet par l'ACGT et la SISC, dont les efforts fournis conjointement, ont permis au projet d'être bien mené de manière ordonnée dans tous les aspects de sa mise en oeuvre.

Enfin, il a exprimé son espoir qu'après l'achèvement du projet, celui-ci améliorera considérablement les conditions de déplacement des riverains et pourra promouvoir efficacement le développement du bien-être et de l'économie de la population locale.

Quid sur le Projet de réhabilitation

Le Projet de réhabilitation de l'avenue Nzolana, phase 2, situé dans la zone urbaine au Sud-ouest de Kinshasa, la capitale de la République Démocratique du Congo (RDC), avec une longueur de 7,1 km, constitue un passage important reliant l'avenue de la Libération de Kinshasa et la route Lutendele.

La construction de cette avenue bloque non seulement l'érosion qui a été causée par la pluie, mais aussi elle transforme l'ancienne avenue connue boueuse, en une route moderne, équipée des ouvrages assainissement, le trottoir et l'éclairage public.

La rénovation de la route Nzolana est exécutée par l'entreprise chinoise CREC 8, qui effectue les travaux avec rapidité, afin de livrer l'ouvrage à la population dans un bref délai. En finançant ce projet, la Sicomines oeuvre pour la matérialisation de la vision du chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi, qui souhaite voir plusieurs coins du pays être désenclavés. Ceci favoriserait le développement économique du pays, en vue du bien être des congolais.