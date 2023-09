Congo-Kinshasa: SNEL - Fabrice Lusinde met le cap sur l'amélioration des conditions sociales des employés

«Plus aucun agent à la SNEL ne devrait partir en retraite au bout d'une carrière de 30 ans et plus avec un grade inférieur à la catégorie socioprofessionnelle 5.1. Pour moi, ce n'est que justice d'élever cette catégorie du personnel qui travaille sans relâche et avec abnégation, pour améliorer le service public de l'électricité, pour notre bien-être à tous», a soutenu le Top manager de la Société nationale d'électricité. Déjà, après l'application du 3ème palier du SMIG au mois d'août 2023, dont bénéficie l'ensemble du personnel de la SNEL SA, depuis le vendredi 8 septembre 2023, une promotion à titre exceptionnel (PTE) a été accordée à 688 agents des catégories socioprofessionnelles 3.1 à 4.3.

Cette mesure qui vise à revaloriser et récompenser la base des travailleurs de la SNEL s'inscrit dans la volonté du Directeur Général Fabrice Lusinde d'améliorer les conditions de travail et de vie des agents de cette entreprise du Portefeuille de l'Etat congolais.

Il s'agit là de la politique d'emploi mise en place à la SNEL dont la prochaine étape est la régularisation des journaliers des entités d'exploitation tant à Kinshasa que dans les autres provinces. Il s'agira des opérateurs des postes haute et moyenne tension et des centrales hydroélectriques, les lignards, les techniciens, les dépanneurs dans les CVS...

La décision est partie du constat selon lequel l'effectif des agents d'exécution et des agents de maîtrise est très bas. «Le personnel des deux catégories socioprofessionnelles constitue la cheville ouvrière de la SNEL ; sans eux, il ne sera pas possible d'améliorer la desserte. Si partout ailleurs, dans les sociétés d'électricité, ces deux catégories du personnel représentent 85% de l'effectif total (1 agent sur 6), à la SNEL, les agents d'exécution et de maîtrise constituent moins de 75% de l'effectif, soit 3 agents pour 1 cadre».

La Direction générale de la SNEL espère donc que la présentation dans les prochaines semaines, des dossiers de régularisation des journaliers recevra l'approbation du Conseil d'administration qui a récemment donné son accord de principe et ainsi, prioriser le recrutement progressif des journaliers dans les semaines et mois à venir.

Bien entendu, ce processus se mettra en place progressivement selon les moyens financiers disponibles et le budget alloué aux charges du personnel avec la priorité mise sur les techniciens, qui participent directement à la production, au transport et à la distribution de l'électricité, coeur de métier de la SNEL.

Par ces mesures, Fabrice Lusinde espère matérialiser la vision « L'électricité pour tous » afin que la SNEL soutienne le développement socio-économique de la RDC et sa souveraineté énergétique.

En outre, tout en se félicitant du fait que depuis sa nomination il n'y a ni arriéré salarial, ni retard de paiement, encore moins d'impôts, taxes et cotisations sociales, Fabrice Lusinde a déclaré que la situation des décomptes finales s'est également améliorée, le montant moyen des salaires d'attente s'est réduit et a annoncé que tout devrait être à jour d'ici décembre prochain.

Par ailleurs, la prochaine réunion annuelle Employeur-Banc syndical est prévue fin octobre 2023 et sera l'occasion de revenir sur les chiffres-clés et les avancées réalisées en matière d'emploi à la SNEL.