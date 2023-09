Congo-Kinshasa: 7è Rentrée Littéraire de Kinshasa - La place Rond-point huileries comme épicentre des activités

Le Rond-point Huileries dans la commune de Lingwala servira de cadre durant trois jours, soit du 15 au 17 septembre de la semaine en cours, à la 7è rentrée littéraire de Kinshasa. Richard Ali, Directeur de la bibliothèque du Centre Wallonie Bruxelles qui l'organise, l'a confirmé lors du point de presse qu'il a tenu à cet effet, mercredi 13 septembre, dans la salle de lecture de la "dite" bibliothèque, devant un riche parterre de journalistes, toutes rédactions confondues.

A en croire le programme des activités prévues à cet effet, le premier jour de cette grande rentrée, soit vendredi 15, sera réservé à des biblio-forums durant lesquels les auteurs seront en face des élèves via des échanges autour des contenus de leurs ouvrages et de leurs parcours respectifs. Christian Gombo, Marc Kanyindabe et Etienne Pembe sont parmi les auteurs attendus.

Le deuxième jour, samedi 16, sera consacré à l'ouverture du grand marché des livres sur le même lieu ainsi que la tenue des tables rondes et un biblio-forum qui aura lieu à l'Institut des Beaux-arts, avec comme auteurs invités : Muriel Munga, Kingli et Hervey Ngoma.

Il y a parmi les livres qui seront en exposition tant sur les tables du marché que durant les tables rondes : "Mes contes et fables congolais" d'Etienne Pembe ; "Buku bwa molakisi" d'Edmond Lumbidi, "Fables et Carnets de Christian Gombo, "Ce que les moustiques nous chuchotent réellement dans les oreilles" de Donatien Mbudi, "L'implacable Kinshasa" de Marc Kanyinda, "Happy" de Dash Kuba, "Le jour où le soleil se mit à briller" de Tracey Kalanga, "La science de l'âme" de Joyeux Ngoma, "L'Afrique doit se réveiller" de Louidel Lebou, "Réécrire l'histoire" de Didier Mumengi, "Réflexion sur la responsabilité des intellectuels dans la crise en République Démocratique du Congo" de Freddy Mulumba, "Ainsi sont faites les lianes" de Godefroid Kahambo et la liste n'est pas exhaustive.

"Comment créer et booster un marché du livre en RDC ?", sera la thématique autour de laquelle va se dérouler le café littéraire qui servira de dernière activité de la journée. Il y aura parmi les intervenants aux "dites" assises : le professeur Kilosho de la libraire "Livres des Grands Lacs", Monsieur Bertin de l'ABC, Association des Bouquinistes du Congo, Soeur Perpétue des Librairies et Editions Médiaspaul, Madame Marie Sambay Mushid des éditions "Les lettres mouchetées", sans oublier Monsieur Brunel Lungambu d'Afrika Editions.

Le grand marché des livres va se poursuivre jusqu'au troisième jour, dimanche 17, au milieu de plusieurs autres activités dont des animations littéraires, humoristiques, musicales, et autres, des tables rondes dont une autour du slam, des ateliers d'écriture sur les genres littéraires. Il y aura en plus de ça, entre autres, la présentation de la revue littéraire "Regard'ici" des éditions Andy books. Viendront ensuite un club de lecture sur l'ouvrage "La nuit et le soldat" de Jocelyn Danga, médaille d'or aux 9ès Jeux de la Francophonie, ainsi qu'un échange-débat autour du livre "La congolexicomatisation d'Eddy Malou.

La clôture de cette 7è édition sera marquée par une série de spectacles littéraires dénommés "soirée poésie et slam". Il y aura parmi les prestataires pour animer la "dite" soirée : Neguefly, Hervy Eagle, Ben Kamanda, Youssef Brahan, Shekinah, Florence Meta, Merdi Moyo, Benjamin Masiya et les autres.

Richard Ali invite la population kinoise, tous âges confondus, à aller à cette 7è rentrée littéraire et à rentrer chacun avec ne fût-ce qu'un livre à la maison.