Congo-Kinshasa: Coopération sino-congolaise - Zhao Bin veut approfondir les échanges culturels et éducatifs

L'Ambassadeur de Chine en RDC, ZHAO Bin, s'est félicité des avancées réalisées par l'Institut Conficius en RDC lors de la cérémonie de célébration de ses cinq ans le vendredi 15 septembre au Ministère des Affaires étrangères.

Créé il y a cinq ans, à la veille du Sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-congolaise (FOCAC) par l'Université du Centre-Sud de Chine et l'Académie Diplomatique Congolaise (ADC), l'Institut Conficius en République Démocratique du Congo (RDC) avait pour vocation de créer un pont d'échanges culturels et humains entre la RDC et la Chine, ouvrant une fenêtre d'apprentissage aux Congolais pour en savoir davantage sur la culture chinoise.

Les avancées ont été multiples pendant ce premier lustre. En effet, la couverture de l'enseignement de la langue chinoise s'est étendue, accompagné de diverses activités riches et diversifiées d'échange. Ceci a contribué grandement à l'approfondissement des échanges culturels et de la coopération éducative entre les deux pays.

Cette initiative a été boosté par la récente visite du Président Félix Tshisekedi en Chine, pendant laquelle les deux Chefs d'Etat ont décidé d'approfondir les relations sino-congolaises. «En mai dernier, le Président Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO a couronné sa visite d'État en Chine de plein succès. Les deux Chefs d'État ont décidé conjointement d'élever les relations sino-congolaises au niveau d'une coopération globale et d'un partenariat stratégique. Les deux parties ont convenu de rapprocher chaque jour davantage les peuples chinois et congolais notamment, par des échanges culturels intenses et de renforcer la coopération dans la mise en oeuvre de l'Initiative pour la Civilisation mondiale lancée par le Président XI Jinping.», a soutenu M. Zhao Bin.

Il y a lieu d'indiquer que ce partenariat a été honoré par plusieurs autres actions allant de l'octroi des bourses à la construction des écoles en RDC.

Zhao Bin a, par exemple, accordé des bourses : la bourse du Gouvernement chinois et la Bourse Mulan à 59 lauréats congolais qui ont exprimé leur souhait et aspiration à la formation et aux échanges en Chine. Dans le Haut-Katanga et le Lualaba, la coopération congolaise et chinoise oeuvre pour améliorer la qualité de vie en menant plusieurs actions dont la construction des écoles pour les enfants.

Pour le diplomate Chinois, la coopération et les échanges humains et culturels permettent de libérer encore davantage leur grand potentiel sur un nouveau point de départ historique.

Par ailleurs, il a assuré que la partie chinoise continuera à soutenir avec tous ses efforts le développement de l'Institut Conficius de la RDC et offrira aux jeunes congolais davantage d'opportunités d'échanges et de formation en Chine tout en appelant l'Institut Conficius à saisir les opportunités historiques offertes par la mise en oeuvre du consensus important des deux Chefs d'État et apporter une plus grande contribution à la coopération éducative et aux échanges culturels entre les deux pays.