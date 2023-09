Afrique de l'Ouest: Formation des journalistes de l'espace UEMOA sur la conjoncture économique - Les travaux officiellement lancés ce lundi à Saly

Les travaux de l'atelier de renforcement de capacités des journalistes de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) sur les enjeux de la conjoncture économique ont été lancés lundi à Saly (Sénégal). Initiée par la direction communication de l'organe sous régional, cette session de formation de cinq jours, le troisième du genre, devrait permettre aux participants de maîtriser parfaitement le langage et les mécanismes du champ économique et financier.

Une quarantaine de journalistes des huit pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) participent, depuis ce lundi matin, à un atelier de formation sur les enjeux de la conjoncture économique, dont les travaux ont été officiellement lancés à Saly (Mbour) en présence de Madame Aïssa Kabo, représentante résidente de la Commission de l'Uemoa au Sénégal.

Cela fait près de 30 ans que l'Uemoa conduit, dans le respect de son Traité, des actions destinées à concrétiser le marché commun, à assurer la convergence économique, à compléter les efforts des Etats membres, à travers l'adoption et la mise en oeuvre de politiques sectorielles, de programmes et de projets communautaires, a-t-elle notamment fait savoir dans son allocution d'ouverture. Non sans préciser, toutefois, que la mise en oeuvre de ces vastes et importants chantiers se fait avec le « précieux appui » des journalistes qu'elle considère comme des « relais d'information » auprès des populations de l'Union.

Ainsi, pour Aïssa Kabo, cette session vise à former les professionnels des médias, qui s'intéressent aux questions économiques et financières, d'être plus au fait des enjeux de la conjoncture économique.

« L'expérience a montré qu'il n'est pas toujours aisé pour les journalistes économiques, dans les rédactions, de maîtriser parfaitement le langage et les mécanismes, parfois complexes, du champ économique et financier », a-t-elle souligné. A ce titre, ajoute-t-elle, « le Président de la Commission, Abdoulaye Diop, conformément à sa promesse faite en 2022 lors de sa rencontre avec les membres de votre plateforme "Médias Uemoa", et des représentants des autres organes de presse, a donné son accord pour l'organisation de la présente session de renforcement de capacités au profit des journalistes économiques et financiers de l'espace Uemoa ».

La représentante résidente de la Commission de l'Uemoa au Sénégal espère que cet atelier va favoriser un meilleur traitement de l'information économique et financière dans la sous-région. « Notre souhait est que par vos plumes, vos sons et vos images, les populations soient davantage sensibilisées sur les questions de développement portées par l'Union notamment à travers le Cadre d'actions prioritaires de l'Union pour la période 2021-2025 (CAP 2025) », a-t-elle lancé.

Dans sa communication, le président de la plateforme "Médias Uemoa", Léonard Dossou, a remercié le président de la Commission et la directrice de la Communication de l'Union pour cette « belle et fructueuse collaboration », espérant qu'à l'issue de cette formation, ses confrères africains et lui seront plus outillés afin de mieux prendre en compte ces questions complexes dans leur travail quotidien de traitement de l'information économique.

Les travaux dirigés par le Professeur Seydi Ababacar Dieng, enseignant-chercheur en sciences économiques à l'université de Dakar, sont axés autour des aspects théoriques et pratiques sur la comptabilité, la monnaie et le financement de l'économie, la régulation de l'activité économique, la Zlecaf (Zone de libre-échange continentale africaine), entre autres sujets.