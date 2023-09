Sénégal: Fatou Blondin Diop de la plateforme «Avenir Sénégal bi ñu beug » sur la présidentielle de 2024 - « Quel que soit le candidat de la majorité, il sera battu par l'opposition »

Selon la coordinatrice adjointe de la plateforme « Avenir Sénégal Bi Ñu Beug », Fatou Blondin Diop, « Quel que soit le candidat de la majorité, il sera battu par l'opposition », au soir du 25 février 2024 prochain. Invité de l'émission Objection de la radio Sudfm (privée) hier, dimanche 17 septembre, l'ancienne ministre chargée des Nouvelles techniques de l'information et de la communication sous le régime libéral du président Wade a qualifié, à ce titre, de « com dans les médias » la sortie du chef de l'Etat annonçant la victoire dès le premier tour du candidat de la majorité.

La coordinatrice adjointe de la plateforme « Avenir Sénégal Bi Ñu Beug », Fatou Blondin Diop déchire les pronostics d'une victoire, dès le premier tour, du candidat de la coalition au pouvoir » faits par le chef de l'Etat, Macky Sall, dans la foulée de la désignation d'Amadou Ba comme candidat de la majorité pour la présidentielle de 2024. Invité de l'émission Objection de la radio Sudfm (privée) hier, dimanche 17 septembre, Fatou Blondin Diop par ailleurs membre active de la nouvelle plateforme des forces vives de la nation (F24), rappelant la percée de l'opposition lors des élections territoriales et législatives de 2022, a pris le contre-pied du chef de l'Etat. « Quel que soit le candidat de la majorité, il sera battu par l'opposition.

Si on fait bien le travail, on le battra et j'ai dit bien quel que soit le candidat, parce que nous avons été aux élections locales, nous avons été aux législatives et ce gouvernement s'est distingué quand même par de l'à-peu près, de l'amateurisme sur bien des sujets, par de la répression, par une République complètement dé-configurée », a martelé l'ancienne ministre chargée des Nouvelles techniques de l'information et de la communication sous le régime libéral du président Wade.

Poursuivant son propos, Fatou Blondin Diop toujours dans la dynamique de justifier sa position par rapport à la victoire de l'opposition, au soir du 25 février 2024, évoque l'impréparation du candidat du pouvoir dont le plan visait à « éliminer l'opposition et faire un 3e mandat ». « Le plan manifestement sur lequel ils ont travaillé portait sur 2 axes : éliminer l'opposition et faire un 3e mandat. Donc, ils se sont tellement échinés à éliminer l'opposition en la personne de Ousmane Sonko qu'ils ont oublié d'analyser. Ils ont oublié que c'est le peuple qui fait un choix. Mais, vu qu'ils ont échoué, ils sont contraints maintenant de choisir un autre candidat.

Ce qui fait qu'ils se retrouvent avec un ensemble de candidats sectoriels par zone au Sénégal », a-t-elle souligné. Avant de conclure toujours au sujet du candidat désigné de la coalition au pouvoir : « On n'a pas travaillé sur sa stature nationale, on ne l'a pas préparé et nous sommes à moins de 5 mois des élections, ça c'est la réalité des faits. Le reste, c'est quoi ? C'est de la COM dans les médias ».