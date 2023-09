Angola: La présidente de l'AN appelle à l'éthique parlementaire

Luanda — La présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, s'est dite confiante, samedi, que le sens du devoir, l'éthique parlementaire et la résilience contribueront à un Angola démocratique, prospère, pacifique et socialement juste.

Dans un message adressé aux parlementaires angolais, un an après l'investiture des députés élus en 2022, Carolina Cerqueira affirme que l'exercice de la fonction législative est une noble mission qui exige que chacun respecte la dignité de chaque Angolais.

A cette fin, affirme-t-elle, la bienséance parlementaire exige le respect du mandat et tout faire pour garantir la paix sociale et politique.

"Bien qu'il soit démocratique d'être en désaccord lorsque sont confrontés les intérêts et les valeurs que nous défendons et dans lesquels nous croyons, l'éthique et la compréhension doivent prévaloir, dans l'exercice de nos droits ou de notre pouvoir, sans jamais faire prévaloir le manque de respect dans les débats et les actions, en visant toujours à solidifier la pluralité parlementaire, en maintenant le décorum et le respect des institutions comme un devoir constitutionnel", peut-on lire dans le message.

Selon la leader parlementaire, au cours de cette première année de la cinquième législature, les députés ont prouvé qu'il est possible de surmonter les difficultés et qu'il faut épuiser tous les moyens de consultation politique, en respectant les différences pour trouver un consensus en faveur des meilleures décisions pour le bien-être des populations.

Carolina Cerqueira affirme que, face aux défis incommensurables qui apparaissent à l'ordre du jour parlementaire, dans un contexte international complexe et internement difficile, la tolérance, la sérénité et l'engagement de tous en faveur de la paix sociale et de la paix politique doivent prévaloir à travers la démocratie, la compréhension et le respect des différences.

"C'est face à ce défi que nous appelons une fois de plus les Angolais que nous représentons au devoir de défendre l'intérêt public, dans le respect de la Constitution et des lois en vigueur", a-t- elle fait appel.

L'Assemblée nationale compte 220 députés, issus du cercle national, élus lors des élections générales de 2022.

Aux élections générales du 24 août 2022, le MPLA a obtenu 51,17%, élisant 124 députés, contre 43,95% pour l'UNITA, qui a élu 90 députés.

Le Parti du renouveau social (PRS) prend la troisième place, avec 1,14% des voix et élit deux députés.

En quatrième position se trouve le FNLA (Front national pour la libération de l'Angola), avec 1,06% et deux sièges à l'Assemblée nationale. Le PHA (Parti Humaniste d'Angola) a également deux députés, mais 1,02%.