Congo-Brazzaville: Atelier sur le secteur forestier - Vers un avenir durable pour les forêts congolaises

Un atelier de haut niveau se tiendra à Brazzaville, ce 21 septembre, réunissant les investisseurs du secteur forestier et leurs partenaires clés. L'objectif de cet événement, organisé par Unicongo et Unibois, est de dialoguer sur l'avant-projet de la loi portant partage de la production des grumes et de l'arrêt de l'exportation de grumes au Congo.

L'atelier réunira les représentants des entreprises forestières avec les fonctionnaires des ministères sectoriels, dont l'Économie forestière ainsi que les agences de développement et les partenaires techniques et financiers.

Le thème central de cet événement est « République du Congo et filière bois : réussir l'avenir des forêts ensemble ». Les organisateurs ont pour objectif de partager les interrogations majeures concernant le projet de loi sur le partage de la production des grumes, qui sera présenté à l'Assemblée nationale et au Sénat pour approbation, ainsi que la mise en œuvre de l'arrêt de l'exportation de grumes en République du Congo.

Les entreprises forestières, en tant que signataires des accords d'aménagement et de transformation, se sont engagées à soutenir les objectifs gouvernementaux en contribuant au Trésor de l'État, en créant des emplois, et en améliorant les conditions de vie des communautés locales et autochtones.

« Les investisseurs forestiers reconnaissent que la gestion durable de la forêt congolaise peut contribuer à l'émergence d'une économie verte, à la réduction de la pauvreté, au bien-être des générations actuelles et futures du pays, ainsi qu'à la lutte contre les changements climatiques », affirme les organisateurs de l'atelier.

Les opérateurs économiques forestiers sont résolus à continuer à contribuer au développement local.