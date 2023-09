Niger: Emmanuel Macron - L'ambassadeur de France est 'pris en otage'

Le président français a affirmé que "des membres diplomatiques" sont également "pris en otage littéralement" à l'ambassade de France au Niger.

Emmanuel Macron a annoncé, le 15 septembre, que l'ambassadeur de France au Niger, Sylvain Itté, avait été pris en "otage" par les militaires qui ont renversé Mohamed Bazoum et pris le pouvoir le 26 juillet. "Au Niger, au moment où je vous parle, nous avons un ambassadeur et des membres diplomatiques qui sont pris en otage littéralement à l'ambassade de France", a déclaré le chef de l'Etat.

"On empêche de livrer la nourriture. Il mange avec des rations militaires", a-t-il ajouté. L'ambassadeur n'a "plus la possibilité de sortir, il est persona non grata et on refuse qu'il puisse s'alimenter", a martelé Emmanuel Macron. Interrogé sur un éventuel rapatriement de l'ambassadeur à Paris, le chef de l'Etat a réitéré : "Je ferai ce que nous conviendrons avec le président [Mohamed] Bazoum parce que c'est lui l'autorité légitime et je lui parle chaque jour."

Questionnée sur la situation de l'ambassadeur, la cheffe de la diplomatie française a, quant à elle, affirmé que Sylvain Itté "travaille" et qu'il restera en poste "tant que nous souhaitons qu'il reste". "C'est une décision qui appartient au président de la République", a insisté Catherine Colonna. L'ambassadeur "nous est très utile par ses contacts, par ceux de son équipe, il y a encore une petite équipe autour de lui", a-t-elle ajouté.