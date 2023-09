Congo-Brazzaville: Parlement - Le Sénat met en place une Commission ad hoc

La chambre haute du parlement a mis en place, un jour après l'ouverture de la session inaugurale, marquant le début de la quatrième législature, une Commission ad hoc chargée de réviser les textes fondamentaux de l'Institution notamment le règlement intérieur et financier.

Dirigée par le sénateur Théophile Adoua, elle comprend un vice-président, un rapporteur,, un secrétaire et plus d'une vingtaine d'autres membres répartis en deux sous commissions. La sous-commission règlement intérieur et la sous-commission règlement financier.

Pour rappel, le Sénat congolais existe depuis 1992, à la suite des travaux du Conseil supérieur de la République de 1991. Il est aujourd'hui à sa quatrième législature. La première a connu une expérience éphémère de 1992 à 1997 à cause des troubles sociopolitiques.

Après une transition démocratique d'octobre 1997 à mars 2002 qui a consacré le retour du monocamérisme avec le Conseil national de transition , le Parlement bicaméral a revu le jour; le 10 août 2002 modifiantn une fois de plus, le paysage politique congolais.

Issue du scrutin du 11 juillet 2002, la deuxième législature du Sénat congolais a débuté officiellement, le 10 août 2002, pour se terminer le 12 septembre 2017. Sur la base de la loi fondamentale du 26 octobre 2015, qui maintient le bicamérisme, le Sénat est composé de soixante-douze sénateurs, élus à raison de six par département sur les douze que compte le pays. Ils sont élus au suffrage universel indirect par les conseillers départementaux et municipaux. La durée de leur mandat est de six ans renouvelable.

La troisième législature, qui a commencé le 12 septembre 2017 a pris fin le 12 septembre dernier, pour donner naissance à la quatrième législature.