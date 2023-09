Congo-Kinshasa: CAF C1 et C2 - Mazembe soumet Nyasa Big Bullets, Lupopo chute face à Sekhukhune United

Le week-end dernier a été marqué par les compétitions africaines interclubs de football avec l'entrée en lice de deux clubs de la République démocratique du Congo.

Le Tout-Puissant Mazembe de Lubumbashi a effectué un déplacement satisfaisant au Malawi, couronné par une victoire, le dimanche 17 septembre au Bingu National Stadium de Lilongwe, sur la formation locale de Nyasa Big Bullets. C'était en 16e de finale aller de la Ligue des champions d'Afrique. Les joueurs du coach Lamine Ndiaye se sont rassurés très tôt avec le but du Malien Cheik Oumar Fofafa dès la 6e minute de jeu.

Le onze de départ des Corbeaux de Lubumbashi s'est composé du gardien de but Siadi Ngusia Baggio, des défenseurs Mondeko, Ntambwe, Ibrahima Keita et Mor Talla Mbaye ; au milieu de terrain, on a retrouvé Ngalamulume Bato (remplacé à la 64e minute par Serge Mukoko Tonombe), Glody Likonza, Mercey Ngimbi (remplacé à la 46e minute par Augustine Tunde Oladapo) et devant Philippe Kinzumbi, Joël Beya (remplacé à la 60e minute par Boubacar Hainikoye Soumana) et Cheik Fofana, le buteur.

Les joueurs de Lamine Ndiaye ont tenu bon jusqu'à la dernière minute pour conserver cette avance au tableau d'affichage, et Siadi Ngusia a même été décisif en évitant une égalisation malawite à la 91e minute. Une partie du travail a donc été fait à l'extérieur, aussi faudra-t-il pour le club de Moise Katumbi Chapwe finir le boulot at home au match retour.

Mazembe a gagné à l'extérieur, mais son éternel rival, le FC Saint-Eloi Lupopo, a broyé du noir, le samedi 16 septembre au New Peter Mokaba Stadium de Polokwane en Afrique Sud. Le club bleu et or de Lubumbashi s'est incliné face à Sekhukhune United, par un but à trois, en match aller du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. Chibuike Ohizu a ouvert la marque à la 12e minute pour le club sud-africain qui n'existe que depuis 4 ans. Les Cheminots sont revenus au score par Jonathan Mokonzi à la 15e minute. Mais à la 40e minute, la défense de Lupopo a encaissé le deuxième but sur un coup franc imparable de Jammie Webber, que le gardien de but camerounais Simon Omossola (ancien de V.Club) n'a pas pu contrer. Le coup de grâce est arrivé à la 54e minute, par le biais du Congolais Trésor Tshibwabwa.

Pour cette rencontre, l'entraîneur Malien Mohammed Magassouba a placé Omossola dans les perches, et dans le champ Sefu, Boka, Mokonzi, Bourahana, Kambou, Kalunga (remplacé par Tomandzoto à la 46e minute), Masini (remplacé par Mika Michée à la 46e minute), Horso Mwaku, Kasongo (remplacé par Bola à la 46e minute) et Josué Kazema (remplacé à la 88e minute par Valentin Nouma). Patou Kabangu a fait son apparition sur l'aire de jeu à la 88e minute, à la place d'Horso Mwaku.

"Ce but marqué à l'extérieur vaut de l'or pour nous et tant qu'il reste 90', toutes les stratégies seront arrêtées pour que nous puissions aussi faire de notre mieux afin de passer cette étape", a déclaré Mohamed Magassouba en conférence de presse d'après match. Le FC Saint-Eloi Lupopo, présidé par le gouverneur Jacques Kyabula de la province du Haut Katanga, devra donc se surpasser et l'emporter au match retour par deux buts à zéro pour espérer se qualifier.