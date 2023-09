Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Fin de la formation du personnel de l'Aménagement du territoire

A l'issue d'un atelier de renforcement des capacités des agents et cadres de la division provinciale de l'Aménagement du territoire organisé récemment à Goma au Nord-Kivu par le ministère de l'Aménagement du territoire grâce à l'accompagnement du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), le conseiller du gouverneur chargé de l'Aménagement du territoire, Me Achille Kaluane, qui a eu le privilège de clôturer cette activité, a souligné l'engagement de la province à oeuvrer pour un bon aménagement du territoire dans une optique de développement durable.

« La province du Nord-Kivu dirigée par le général constant Ndima Kongba que j'ai l'honneur de représenter ce jour, elle s'engage à s'approprier tous les outils de planification mis en place et d'accompagner toutes les initiatives allant dans le sens d'un bon aménagement du territoire pour un développement durable et harmonieux de notre pays », a-t-il déclaré.

Pour lui, point n'est besoin de rappeler qu'il n'y a pas de développement durable et harmonieux sans une bonne politique et stratégie d'aménagement du territoire. « Nous invitons donc les agents et cadres de cette jeune administration de prendre conscience des défis qu'ils sont appelés à relever et à capitaliser les riches enseignements reçus au cours de cette activité », a fait savoir le représentant du gouverneur du Nord-Kivu.

Quant au secrétaire général à l'Aménagement du territoire, Dieudonné Menzu, il a appelé les participants à faire bon usage de tous les enseignements reçus. « Je profite de cette occasion pour lancer une invitation à tous les participants à qui je demande de s'approprier les différentes thématiques développées. Faites-en un bon usage et je vous assure que l'administration nationale et disposée à vous transmettre tout document ou toute information nécessaire au fonctionnement harmonieux de votre administration provinciale.

Je vous exhorte seulement de travailler d'arrache-pied pour un meilleur rendement car le challenge est difficile et ce n'est qu'ainsi que nous pourrons relever le défi de développement de la RDC avec aménagement du territoire comme fer de lance », a-t-il dit.

Le secrétaire général Dieudonné Menzu a reconnu que la division provinciale de l'Aménagement du territoire du Nord-Kivu fait face à des difficultés énormes allant du cadre de travail au traitement social du personnel. Il a promis de transmettre toutes les doléances à l'autorité de tutelle. « J'ai vu les conditions dans lesquelles vous travaillez qui ne sont pas idéales. Il vous manque un local de travail et des problèmes de fonctionnement ont été détectés. Croyez que je porterai un regard favorable à tous les problèmes de fonctionnement. Je serai votre porte-parole auprès du ministre d'Etat pour que des solutions idoines y soient apportées », a-t-il promis.

Dans leur mot de remerciement, les participants ont salué cette initiative tendant à renforcer leurs capacités tout en plaidant pour leur mécanisation. « Nous saisissons ce bon moment pour exprimer de vive voix notre reconnaissance par rapport aux avancées significatives qui s'observent au sein de l'administration de l'Aménagement du territoire, en l'occurrence l'implication dans l'octroi des numéros matricules et la mécanisation des agents de l'Aménagement du territoire. De surcroit, nous vous prions de rester sur la même lancée car il y a encore un nombre important de non mécanisés et de nouvelles unités qui étaient omises par les arrêtés de 2018 et 2019.

Durant le déroulement de l'atelier, plusieurs thématiques ont été développées par les facilitateurs. Le chef de projet à la cellule d'appui technique à la reforme de l'Aménagement du territoire, Pr Kabata Kabamba, a exposé sur le concept aménagement du territoire, le programme de la réforme, le cadrage méthodologique sur l'utilisation du guide de zonage participatif des terroirs villageois pour l'élaboration d'un plan simple d'aménagement du territoire. Le Directeur chargé de la direction de contrôle et surveillance Raoul Mapunzu a axé son intervention sur le nouveau cadre et structures organiques du secrétariat général à l'Aménagement du territoire.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la Politique nationale de l'aménagement du territoire, Mme Thérèse Kapinga s'est appesantie sur l'agence Nationale d'aménagement du territoire, cadre institutionnel, ses missions et axes d'intervention. Rappelons que les missions d'itinérance du secrétaire général appuyées par le Pnud s'inscrivent dans le cadre du programme de la réforme de l'Aménagement du territoire enclenché depuis 2017 dont l'un des volets est axé sur l'institutionnel et l'organisationnel concernant le renforcement des capacités des agents et cadres du ministère à tous les échelons territoriaux.