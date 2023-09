Afrique: Ligue des champions - L'Ivoirien Haller, de la renaissance au doute avec Dortmund

Revenu de son traitement d'un cancer, Sébastien Haller avait été virevoltant en fin de saison passée, jusqu'à la dernière journée où le titre de champion a échappé au Borussia Dortmund. Aujourd'hui, il peine à retrouver son rythme, à l'image de son équipe balbutiante avant de défier le Paris SG ce mardi (19hTU).

Son retour sur les terrains de Bundesliga dès le mois de janvier et ses performances dans le money-time de la saison 2022/23 avaient été qualifiés par l'entraîneur de Dortmund Edin Terzic de « pur miracle ». Il y a un peu plus d'un, le Franco-ivoirien avait ressenti des douleurs lors de l'une de ses premières séances d'entraînement avec le BVB. Les médecins lui avaient diagnostiqué un cancer des testicules, lui qui était arrivé dans la Ruhr pour faire oublier le départ d'Erling Haaland à Manchester City.

Six mois plus tard, après quatre cycles de chimiothérapie et deux opérations, l'avant-centre jouait ses premières minutes au Westfalenstadion mi-janvier. En cinq mois, il a inscrit neuf buts pour Dortmund, ce qui lui a permis de finir meilleur buteur de l'équipe en Bundesliga aux côtés de Julian Brandt et Donyell Malen.

Impeccable jusqu'à la dernière journée, il a pourtant raté lors du dernier match le pénalty qu'il ne fallait pas rater, à domicile contre Mayence: le but qui aurait pu relancer son équipe dans un final de Bundesliga à rebondissements qui a finalement vu le Borussia céder le titre au Bayern à la 89e minute et à la différence de buts.

La menace Füllkrug

Après cette issue cruelle, les coéquipiers d'Emre Can ont balbutié leur début de saison 2023/24. Si mathématiquement le bilan est bon (deux victoires et deux matches nuls), le contenu a été poussif contre Cologne (1-0), à Bochum (1-1), contre Heidenheim (2-2) et à Fribourg (4-2).

Titularisé lors de ces quatre matches, Haller ne s'est procuré que de rares occasions, moins bien alimenté en ballons par le milieu de terrain de Dortmund, qui a perdu cet été l'Anglais Jude Bellingham parti au Real Madrid pour 103 millions d'euros (plus 34 M EUR de bonus), et dans une moindre mesure le Portugais Raphaël Guerreiro parti libre au Bayern.

Résultat: aucun but et aucune passe décisive pour le natif de Ris-Orangis (région parisienne). Dans le bi-hebdomadaire kicker, il obtient la plus mauvaise note en moyenne de son équipe sur ces quatre premiers matches, 5,00 dans un barème allant de 1 à 6, le meilleur étant 1.

Et pour palier sa très probable absence au coeur de l'hiver, lorsque l'international ivoirien disputera à domicile la Coupe d'Afrique des nations (13 janvier-11 février), le Borussia a recruté l'Allemand Niclas Füllkrug, qui s'annonce comme un concurrent redoutable à la pointe de l'attaque.

« Il s'est rapidement bien inséré, a délivré tout de suite une passe décisive, et a eu une occasion du droit à 20 mètres du but. Il a remporté certains duels aériens. C'était très bien », a commenté Terzic à propos de la prestation de Füllkrug, après la victoire à Fribourg arrachée grâce... au défenseur central Mats Hummels.

Face à la défense du Paris SG, Haller devrait en théorie être aligné, Füllkrug revenant de blessure. « On va voir comment il aura réagi à cette charge de travail », a toutefois indiqué Terzic, qui verra à l'issue des entraînements si l'international allemand a plus de temps de jeu dans les jambes que la demi-heure disputée contre Fribourg. Jusqu'à une éventuelle titularisation?