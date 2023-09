Guinée Bissau: Ligue 1 / Lyon - Les regrets de Mama Baldé après le nul décevant contre Le Havre

Rien ne marche pour l'Olympique Lyonnais et Mama Baldé depuis le début de la saison. Opposés au Havre dimanche à l'occasion de la 5e journée de Ligue 1, les Gones ont une fois de plus calé malgré le changement d'entraîneur, en finissant la rencontre sur un score nul et vierge (0-0).

Pourtant, ce ne sont pas les occasions qui ont manqué. Mais les hommes de Fabio Grosso n'ont pas réussi à marquer malgré 23 tirs. Un manque d'efficacité que regrette Mama Baldé.

« Il y a des jours comme ça, on fait tout mais ça ne rentre pas. On va essayer de travailler ça et j'espère que la prochaine fois ça rentrera. Une question de confiance ? Oui, on peut dire que c'est la confiance. On était dans le match. Malheureusement on n'a pas pu finir, c'est dommage », a-t-il confié au micro de Prime Vidéo.

Arrivé à l'OL cet été, Mama Baldé a joué deux matchs en Ligue 1 avec le club rhodanien depuis le début de la saison.