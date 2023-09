Angola: L'héritage de Neto est éternel pour les Angolais - Lotti Nolika

Huambo — La gouverneure de la province de Huambo, Lotti Nolika, a déclaré dimanche que l'héritage d'Agostinho Neto est éternel pour les Angolais, car il contient des lignes directrices pour construire un Angola meilleur.

Le gouverneur a fait cette déclaration lors de la célébration provinciale de la Journée du Héros National, le 17 septembre, marquée par le dépôt d'une gerbe de fleurs au pied du buste du fondateur de la Nation et premier Président de l'Angola, situé au centre de la ville de Huambo.

Selon Lotti Nolika, Agostinho Neto a laissé un héritage dont les enseignements exaltent le patriotisme et la nécessité de contribuer au développement du pays, dans la construction d'un Angola meilleur, car il a été celui qui, dès son plus jeune âge, a «le plus lutté » pour la libération nationale et l'émancipation des Angolais.

Parmi les différents enseignements, la gouverneure a souligné la pensée : « le plus important est de résoudre les problèmes du peuple », qui, selon elle, continue de servir de base et de soutien à l'action gouvernementale de l'Exécutif et du Gouvernement de la province de Huambo, en particulier, visant à garantir le bien-être des Angolais.

« Sans la nécessité de résoudre les problèmes du peuple, notre action gouvernementale est vaine. Par conséquent, l'héritage d'Agostinho Neto est éternel pour nous, Angolais, car il contient des lignes directrices pour construire un Angola meilleur et nous honorons le sacrifice de tous les nationalistes qui ont lutté pour la juste cause de libération nationale», a déclaré la dirigeante.

Lotti Nolika a appelé, à l'occasion, les jeunes à s'intéresser davantage à connaître Neto, comme exemple à suivre.

Selon la gouverneure, suivre Agostinho Neto signifie investir dans l'éducation, la formation académique et technique-professionnelle, ainsi qu'élever l'esprit de patriotisme en contribuant aux actions visant le développement du pays dans les domaines les plus divers.

Parallèlement à la cérémonie du dépôt de la gerbe, à laquelle ont participé des membres du gouvernement, des organes de défense, de sécurité et d'ordre intérieur, des députés à l'Assemblée nationale, des représentants des partis politiques ayant des sièges au Parlement, des chefs d'organismes publics et privés, des entités religieuses, autorités traditionnelles, universitaires et de la société civile, l'événement commémoratif du 17 septembre a été marqué par l'ouverture d'une exposition photographique sur la vie et l'oeuvre d'Agostinho Neto.

D'une durée de trois jours, l'événement, une initiative de l'Office de la Culture, du Tourisme, de la Jeunesse et des Sports, retrace le parcours historique du fondateur de la Nation, depuis sa vie de famille (en tant que fils, père et mari), son entrée dans les mouvements de libération (guérilla), son parcours comme homme d'État, médecin, homme de lettres (Poète majeur) et les missions diplomatiques qu'il a développées en tant que président du MPLA et de l'Angola.

António Agostinho Neto est né à Icolo e Bengo le 17 septembre 1922. Il est décédé à Moscou le 10 septembre 1979.

C'était un médecin, écrivain et homme politique angolais. Il a proclamé l'indépendance nationale en 1975 et est devenu le premier Président de l'Angola jusqu'en 1979.