Togo: Des futurs Rois et Sacrificateurs de Dieu seront consacrés au Palais des Congrès et à la Foire Togo 2000

« Susciter la génération future des Rois et Sacrificateurs », tel est le thème de la Conférence internationale des jeunes au Togo 2023, qui verra le peuple chrétien et au-delà, communier autour des ministres de Dieu du 20 au 24 Septembre 2023 à Lomé.

En effet, au cours de deux rendez-vous sur deux sites différents, le Palais des Congrès de Lomé (20 au 22 Septembre 2023) et la Foire Togo 2000 (du 23 au 24 Septembre 2023), il est projeté sous la conduite des hommes de Dieu venus des Etats-Unis, de l'Inde et aussi du Togo et de la sous-région, des prédications de l'évangile, des prières et délivrance, des témoignages, guérison, louanges et adorations.

Entre autres orateurs devant officier au cours de ces programmes, il y a Prophète Sadhu Selvaraj, Pasteur Michael Mekoulou, Apôtre Paul Kpadonou..., Apôtre Koffi Esaw, et surtout, le couple Bishop Robinson et Dr Elizabeth Fondong. Ces deux derniers, arrivés hier dimanche 17 Septembre 2023 à Lomé, ont été accueillis à l'aéroport international Gnassingbé Eyadéma, par un poignet de fidèles avec à leur tête des hommes de Dieu.

Foulant pour la première fois le sol togolais, Bishop Fondong promet, « ce programme spécialement, ça va être une bénédiction pour le Togo, du président de la République jusqu'au dernier des Togolais. Je pense bien que ma présence ici va apporter beaucoup de choses et je suis certain que quelque chose va se passer à travers notre passage ici dans le cadre de ce programme. Le promoteur de Angel TV va nous rejoindre très bientôt. Je pense que les jours que nous allons passer vont être une bénédiction pour le Togo ».

Aussi, a-t-il ajouté, « aucun Togolais ne doit rater ce programme parce que Dieu m'a dit qu'il va bénir le Togo et je pense que l'appel est pour tous les Togolais à venir suivre ce programme ». Une conviction également partagée par Dr Elizabeth Fondong qui a ajouté, « nous prierons pour que des portes s'ouvrent pour ce pays. Les femmes sont invitées à venir à ce programme. Il ne faut pas qu'elles ratent ce programme. Elles doivent se lever pour apporter leur contribution au développement de ce pays à travers la parole de Dieu ».

Promoteur de cette conférence internationale de Lomé et président de l'organisation de ce programme, Rév Pasteur Ablam Komi a soutenu l'idée de cette organisation par un désir de changer quelque chose dans la vie du jeune Togolais. « Ce programme est organisé spécialement pour impacter la jeunesse togolaise, c'est-à-dire les enfants, les jeunes les étudiants, qu'ils soient païen ou pas, chrétien ou pas, on a besoin d'eux tous.

On est sûr qu'à la fin de ce programme, leur vie ne sera plus la même », a-t-il dit. Et il a poursuivi, « pendant ce programme, il y aura beaucoup de transformation, le seigneur va changer la vie de beaucoup de personnes et faire d'eux des Rois et des Sacrificateurs ». Par l'expression, « Faire d'eux des Rois et des Sacrificateurs », Pasteur Ablam entend voir tous les jeunes participants à ce programme devenir de « grands entrepreneurs, des grands administrateurs, des grands dirigeants de ce pays, c'est la vision principal. Que la jeunesse se lève, et apprenne quelque chose pour devenir quelque chose.

C'est l'idée centrale de cette conférence ». Ceci, d'après lui est indispensable parce que le constat actuel est que « la jeunesse dort encore. On ne nous apprend pas comment se faire de l'argent, apprendre comment affronter leur destinée... connaitre ce qu'il doit faire, les décisions à prendre pour atteindre leur destinée ».

Rendez-vous est donc pris pour le Palais des Congrès du 20 au 22 Septembre 2023, et du 23 au 24 Septembre 2023 à la Foire Togo 2000. Et le corps du Christ y est vivement convié.

