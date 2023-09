Angola: L'un des défis du gouvernement angolais est d'assurer l'autosuffisance alimentaire - Ministre

Cuito — L'un des plus grands défis actuels du gouvernement angolais est d'assurer l'autosuffisance alimentaire, avec une augmentation de la production nationale, pour répondre aux besoins de la population, a déclaré dimanche le ministre de l'Administration Territoriale, Dionísio Manuel da Fonseca.

Intervenant lors de l'événement central de la Journée du Héros National, organisé dans la ville de Cuito, province de Bié, le ministre a garanti que l'Exécutif continuerait à promouvoir ce secteur, afin qu'il soit un moyen de croissance inclusive de l'économie.

Selon le dirigeant, la productivité des sols, en général, est encore très faible, à l'exception du manioc, des bananes et des agrumes, car la population utilise seulement 10 pour cent de la totalité des terres ayant un potentiel agricole.

C'est pourquoi, selon le ministre, il est urgent d'augmenter les superficies cultivées, d'optimiser le type de cultures et d'améliorer la productivité.

Dionísio Manuel da Fonseca a également expliqué que les agriculteurs familiaux cultivent plus de 90 pour cent des terres arables et assurent plus de 80 pour cent de la production nationale, tout comme l'agriculture, l'élevage et la foresterie représentent plus de 50 pour cent de l'emploi dans le pays.

Ainsi, a-t-il renchéri, l'Exécutif continuera à travailler pour faciliter l'accès aux semences et aux engrais, ainsi qu'à créer les conditions pour le flux des produits des champs vers les centres de consommation.

Le ministre a également parlé de la responsabilité des gouvernements provinciaux et, surtout, des administrations municipales pour promouvoir l'inclusion productive, en facilitant l'accès aux terres agricoles et l'obtention des titres de propriété.

Selon lui, il s'agit d'une mesure qui s'inscrit dans le cadre du programme de déconcentration administrative et de décentralisation, qui vise à rapprocher les services de la population et à faire de la municipalité l'épicentre de la gouvernance.

Le ministre de l'Administration territoriale, Dionísio Manuel da Fonseca, a profité de l'occasion pour faire l'éloge de la province de Bié, qui a vu la production de maïs passer de 1,5 à trois tonnes par hectare, de 8 à 12 tonnes par hectare dans la production de pommes de terre, de neuf à 17 tonnes par hectare pour la production de tomates et de 10 à 32 tonnes par hectare pour la production de choux.

La stabilité du pays est le principal facteur de mobilisation des investissements

Dionísio Manuel da Fonseca a déclaré que la stabilité que connaît le pays est le principal facteur de mobilisation des investissements directs, tant étrangers que nationaux, qui favorisent l'emploi.

Il a donc défendu la promotion continue d'une bonne coexistence et d'un environnement sain dans les villes, quartiers et villages, tout en respectant les lois et les règles définies par les entités compétentes de l'État, ainsi que les règles du jeu démocratique.

« Chaque citoyen, où qu'il se trouve, doit accomplir sa tâche avec zèle, responsabilité et professionnalisme, afin que nous puissions faire de l'Angola un pays meilleur», a-t-il recommandé.

Pour cette raison, a-t-il dit, il faut continuer les actes positifs, comme préserver les projets construits par l'État, éviter le vandalisme, les incendies et toutes les pratiques qui contribuent à la dégradation de l'environnement.

La Journée du Héros national est célébrée sous le thème «Ensemble pour le développement de l'Angola», qui, selon le ministre, reflète la vision d'Agostinho Neto de coopération et d'unité pour le progrès de l'Angola.

Pour lui, Agostinho Neto continue d'être une véritable source d'inspiration pour les Angolais, face aux défis actuels du pays.

"C'est grâce à Agostinho Neto et aux courageux Angolais, certains connus et d'autres anonymes, qui ont lutté contre l'oppression coloniale, que nous avons la Nation angolaise, que nous devons continuer à construire et à développer chaque jour", a-t-il souligné.

Ces exemples sains et d'autres, a-t-il poursuivi, nous permettront de suivre les enseignements du héros national, António Agostinho Neto, d'une Nation qui doit être construite et développée par chacun, quelles que soient ses convictions politiques et idéologiques ou toute autre nature.

En bref, le gouverneur de Bié, Pereira Alfredo, a félicité le Gouvernement pour le choix de la province de Bié pour accueillir l'événement central de la Journée du Héros National, ainsi que pour le soutien inconditionnel dans la mise en oeuvre de plusieurs projets à impact social, dans cette région.

L'événement a également connu la présence de la ministre de l'Éducation, Luísa Grilo, des secrétaires d'État, des vice-gouverneurs, des représentants des partis politiques, des administrateurs municipaux, des représentants de la Fondation Dr. António Agostinho Neto, des autorités traditionnelles et d'autres invités.

António Agostinho Neto est né à Icolo e Bengo le 17 septembre 1922. Il est décédé à Moscou le 10 septembre 1979.

C'était un médecin, écrivain et homme politique angolais. Il a proclamé l'indépendance nationale en 1975 et est devenu le premier Président de l'Angola jusqu'en 1979.