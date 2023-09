Angola: Le MPLA met en valeur la figure d'Agostinho Neto

Luanda — Le Président António Agostinho Neto a été un homme d'État perspicace et brillant, interprète des aspirations légitimes du peuple angolais, soulignant le souci permanent de la libération des peuples africains soumis à l'oppression coloniale, une action qui a fait de lui un homme de dimension internationale, a souligné ce dimanche, à Luanda, le MPLA.

Selon un message diffusé à l'occasion du 17 septembre, Journée du Héros National, le parti au pouvoir déclare que Neto est l'une des plus grandes figures du pays et au-delà, du XXe siècle, et le leader de la Lutte Armée qui a déterminé la proclamation de Indépendance nationale, le 11 novembre 1975.

Pour cette raison, le Bureau Politique du Comité Central du MPLA a exhorté les Angolais à célébrer cette date imprégnée de l'esprit permanent de réflexion autour des souvenirs et des enseignements de Neto, qui restent d'actualité, servant de point d'ancrage inspirant dans la conception de mesures politiques pour améliorer la vie des populations.

Il ajoute que Neto a laissé un héritage multidisciplinaire à travers lequel il a contribué à établir l'identité sociale, politique, culturelle et humaniste des Angolais, qui doit être à jamais rappelée et honorée, pour son contenu, ainsi que pour la vision du futur, constamment mise à jour.

%

"Le MPLA maintient la conviction que la pensée stratégique et transversale de Neto est la boussole des Angolais qui, avec un véritable esprit patriotique, se consacrent aux tâches les plus exigeantes qui contribuent au développement de la nation, en tant que patrimoine collectif", lit-on dans le document.

D'autre part, il a reconnu que les adversités socio-économiques auxquelles les Angolais sont actuellement confrontés sont le résultat de facteurs endogènes et exogènes, et a appelé les forces vives de la nation à élever une fois de plus le sens de la citoyenneté et du patriotisme pour défendre les intérêts les plus nobles de l'Angola.

Le MPLA a exprimé sa volonté intransigeante de « travailler plus dur et mieux communiquer », en s'appuyant sur le célèbre et éternel slogan de Neto : « le plus important est de résoudre les problèmes du peuple », car il continue à guider l'élaboration de mesures politiques et d'autres actions, avec le seul objectif d'améliorer les conditions de vie des populations.

António Agostinho Neto est né à Icolo e Bengo, Luanda, le 17 septembre 1922 et est décédé à Moscou, en Russie, le 10 septembre 1979. En 1975, il a proclamé l'indépendance nationale et est devenu le premier Président de l'Angola.