Angola: USA - Le ministre de l'Industrie valorise le programme de capacités productives

New York — Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Rui Miguêns, a informé dimanche, à New York, aux États-Unis d'Amérique (USA), que l'Angola est le premier pays à mettre en oeuvre le Programme Holistique de Développement des Capacités Productives.

Selon le gouvernant, qui s'exprimait au panel du High Impact Initiative - Programme de transformation économique structurelle holistique, le programme a un impact significatif sur l'Angola et pose les bases d'une transformation économique structurée.

Le Programme de développement holistique des capacités productives est une initiative conjointe entre l'ONU et l'Union européenne, qui vise essentiellement à former les petits entrepreneurs aux questions de gestion.

Cette initiative, en cours en Angola depuis 2018, vise à faciliter l'intégration rapide des bénéficiaires dans le processus économique formel.

Selon Rui Miguêns, au moins deux mille neuf cents entrepreneurs et cent formateurs ont déjà été formés dans le pays, dans le cadre du Programme de développement holistique, pour multiplier l'impact de l'intervention et renforcer l'appropriation des institutions nationales.

Le programme offre des opportunités pour un nouveau paradigme politique, visant à parvenir à une croissance inclusive et à un développement durable dans le pays, constituant une étape importante dans le chemin vers un avenir meilleur, avec des progrès tangibles dans la réduction de la pauvreté et la création d'emplois pour les jeunes.

Le programme holistique, selon le ministre, soutient le gouvernement angolais dans la mise en oeuvre d'une série de réformes économiques et fiscales pour améliorer l'environnement des affaires et promouvoir les investissements durables.

Il permet notamment de profiter des avantages comparatifs de l'Angola et d'éliminer certaines des principales contraintes, comme la dépendance excessive à l'égard d'un ou de quelques produits d'exportation.

« Par conséquent, nous pensons qu'une approche holistique, intégrée et à long terme du développement économique est le moyen de revitaliser les secteurs clés de notre économie, de stimuler les capacités productives et de créer des impacts tangibles sur la vie des gens. Le programme holistique, qui soutient la diversification de l'économie et des exportations de l'Angola, conformément aux priorités du gouvernement angolais, a amélioré les ressources humaines et les capacités institutionnelles, réglementaires et de formulation de politiques », a-t-il expliqué.

Il joue un rôle important en facilitant la participation de l'Angola aux chaînes de valeur régionales et mondiales dans les secteurs où il dispose d'avantages comparatifs, ce qui permet de générer durablement des revenus au niveau national pour atteindre les ODD, créant une résilience face aux chocs externes et une dépendance réduite sur les exportations de matières premières.

Selon le ministre, les résultats obtenus avec le programme ont été jusqu'à présent très encourageants, avec des résultats tangibles et multiformes en raison de son caractère innovant, couvrant, en premier lieu, sept domaines de politique économique et de développement durable.

En Angola, il implique 23 ministères et agences nationaux, dont le secteur privé, le monde académique et la société civile.

Avec cette aide, de nouvelles réglementations pour les partenariats public-privé ont été élaborées et des projets PPP ont été formulés, en vue d'améliorer les infrastructures de transport et de logistique pour la nouvelle économie qui souhaite se construire, ce qui a conduit, par exemple, à un investissement de 3,2 milliards de dollars américains dans le Corridor de Lobito, reliant le Port angolais de Lobito à la République démocratique du Congo.

Rui Minguêns a considéré qu'il était fondamental de favoriser un secteur privé national dynamique, soulignant que 30 des 100 meilleures entreprises du pays ont suivi le programme d'entrepreneuriat de la CNUCED.

"En 2022, le programme holistique de l'Angola a été sélectionné comme une réussite mondiale dans la mise en oeuvre des bonnes pratiques des ODD. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour partager notre expérience dans le cadre de cette initiative transformatrice à fort impact", a conclu le ministre.

Le programme a formé une institution nationale d'accueil - Prestígio - Ligue des entrepreneurs exécutifs d'Angola - pour offrir une formation en entrepreneuriat en Angola.

Selon le directeur général du centre Empretec en Angola, Hirondino Garcia, son organisation contribue à former plusieurs entrepreneurs dans le pays, sur la base de l'expérience acquise il y a plusieurs années avec Prestígio.

La réunion de dimanche a eu lieu en marge de la 78ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui aura lieu à New York, du 18 au 26 de ce mois, avec la participation du Président de la République, João Lourenço.