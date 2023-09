Sénégal: Basketball coupe de la ligue dame - Victorieuse duc (41-34) - l'AS Ville de Dakar enfile son deuxième trophée de la saison

Déjà sacrée championne du Sénégal, l'AS ville de Dakar (ASVD) a remporté ce samedi 16 septembre, son deuxième trophée la saison en s'emparant aux dépens du Dakar Université club (41-34), de la Coupe de la ligue dotée du trophée El Hadji Ndiaye. L'équipe de la commune de Dakar conserve du coup son trophée remporté lors de la dernière saison.

L'AS Ville de Dakar a accroché son deuxième trophée de la saison en remportant ce samedi 16 septembre, au stadium Marius Ndiaye la finale de la Coupe de la Ligue, qui l'a opposée au DUC. L'équipe de la ville de Dakar s'est imposée sur le score de 41 à 34. Un score qui reflète une rencontre très disputée et très serrée. Les Duchesses ont pourtant eu la meilleure entame en menant la course devant dès les quatre premières minutes d'une partie pauvre en paniers marqués (4-7. 5e). Les joueuses de la municipalité ne tardent pas à hausser le ton pour passer devant et s'emparer du premier quart temps sur le score de 13 à 6.

Au deuxième quart temps, l'équipe du Duc profite d'une succession de maladresses des coéquipières de Couna Ndao pour combler une bonne partie de son retard (13-12 ; 3e) et même de prendre un court avantage à la fin de la mi-temps (19-21). De retour sur le parquet, l'AS ville de Dakar parvient à revenir et à égaliser grâce à Ndoumbé Mbodji (21-21 ; 2e). Mais une succession de maladresses permettra à la ville de Dakar de reprendre vite l'avantage (30-24. 5e).

Les protégées du coach Ousmane Diallo porteront pour conforter l'avance à 9 points (34-26. 9e). Ce passage à vide pousse le coach Ousmane Goudiaby à demander un temps mort pour requinquer ses joueuses.

Au terme de la 3e quart, l'As ville de Dakar tiendra le bon bout avec une avance de 5 points (34-29). A côté des défenses restées rigides, le dernier quart-temps va être marqué par un nombre incalculable de paniers ratés de part et d'autre. Les deux équipes trainent le pied. Seuls 10 points seront inscrits par les deux finalistes. Courtes physiquement, les Duchesses marquent le pas et laissent transparaître beaucoup de signes de fatigue (37-30. 5e). Elles ne tardent pas à baisser pavillon et s'incliner sur la marque de (41-34).

Après avoir décroché le titre de championnat remporté samedi dernier contre la Jeanne d'Arc de Dakar, l'ASVD remporte son deuxième trophée de la saison. Au titre des distinctions, Ndoumbé Mbodji de l'As Ville de Dakar a été désignée MVP. La meneuse, Foune Cissokho de la même équipe est la meilleure rebondeuse et la meilleure passeuse de la finale. Mame Khoudia Fall et Diouma Berthé du DUC sont, quant à elles, respectivement joueuse fair-play et meilleure scoreuse.