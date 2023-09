Afrique: L'ANAT et le PAVART à la rencontre de la diaspora sénégalaise à Paris pour mettre en lumière les opportunités d'investissements

Hapsatou Sy, Présidente de Greentech Afrique de l’Ouest et fondatrice de Africa Mith, et Auchan Sénégal, leader de la grande distribution, unissent leurs forces pour promouvoir l'industrialisation et créer des opportunités économiques au Sénégal.

« La diaspora sénégalaise est un atout précieux pour le développement du Sénégal. Nous souhaitons leur présenter le PAVART, un plan ambitieux qui offre de nombreuses opportunités d'investissements et de collaborations», a déclaré Mamadou Djigo Directeur Général de l'Agence Nationale d'Aménagement du Territoire (Anat) lors de la présentation du Programme national d’Appui Valorisation des Ressources Territoriales (Pavart) à la diaspora sénégalaise à Paris, indique un communiqué reçu à notre rédaction.

La même source souligne qu’Hapsatou Sy, Ambassadrice du PAVART est fière d'annoncer la venue du Directeur Général de l’Anat à Paris du 26 au 28 septembre prochain, dans ce sens.

En effet, cette visite a pour objectif de présenter à la diaspora sénégalaise le Plan National d’Aménagement et de Développement territorial et le PAVART, qui est un ambitieux projet visant à promouvoir l'industrialisation du Sénégal, la création d'emplois et à mettre en lumière les opportunités d'investissements dans le pays, assure le document.

Selon le communiqué, le PAVART est une initiative stratégique de l'ANAT, visant à développer de manière équilibrée et durable l'ensemble du territoire sénégalais. Ce programme ambitieux repose sur trois piliers fondamentaux à savoir l’industrialisation, la création d’emplois et l’attraction d'investissements.

Grâce à une approche intégrée et inclusive, le document indique que le PAVART vise à dynamiser l'économie sénégalaise tout en préservant les ressources naturelles et en favorisant le bien-être des communautés locales.

A en croire la même source, durant sa visite à Paris, Mamadou Djigo rencontrera la diaspora sénégalaise pour présenter les différentes composantes du PAVART et discuter des opportunités d'investissements dans divers secteurs clés tels que l'agriculture, l'industrie, le tourisme, les énergies renouvelables et bien d'autres.

Ainsi, cette rencontre permettra également de renforcer les liens entre la diaspora et le Sénégal, et d'encourager leur implication active dans le développement économique et social du pays, rajoute-t-il.

Par conséquent, l'ANAT encourage tous les membres de la diaspora sénégalaise en France à participer à cet événement unique et à prendre part au développement économique et social du Sénégal, conclut le document.

Pour rappel, l'Agence Nationale d'Aménagement du Territoire (ANAT) est une agence gouvernementale chargée de mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière d’Aménagement du Territoire et de promouvoir le développement économique équilibré de toutes les régions du Sénégal, tout en assurant une gestion durable des ressources naturelles.

L'ANAT met en œuvre des plans stratégiques tels que le PAVART pour stimuler l'industrialisation, créer des emplois et attirer les investissements au Sénégal