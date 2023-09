Maroc: Séisme d'Al Haouz - Démarrage de l'opération de recensement des habitants des bâtisses endommagées

Amizmiz — L'opération de recensement des habitants des bâtisses endommagées au niveau de la province d'Al Haouz lors du tremblement de terre qui a frappé plusieurs régions du Maroc a démarré, lundi, dans différentes communes et localités touchées.

Des comités ad hoc de recensement des ménages concernés ont été déployés au niveau des communes frappées par ce séisme, dans le cadre de l'activation du programme d'urgence pour le relogement des sinistrés et la prise en charge des catégories les plus affectées par le séisme d'Al Haouz.

Ce programme qui a fait l'objet d'Instructions Royales lors de la séance de travail présidée par le Souverain le 9 septembre 2023, intervient dans le prolongement de la succession des mesures ordonnées par le Souverain, visant à mobiliser tous les moyens, avec la célérité et l'efficacité nécessaires, pour venir en aide aux familles et citoyens sinistrés et notamment pour déployer dans les plus brefs délais les actions de réhabilitation et de reconstruction, dans les localités touchées par cette catastrophe naturelle.

A Amizmiz, l'une des localités les plus touchées par le séisme, cette opération a été lancée au quartier "Sour Jdid", par le comité local, composé des représentants des autorités locales, de la collectivité territoriale d'Amizmiz, de la division de l'urbanisme à la province d'El Haouz, de l'agence urbaine de Marrakech, d'un laboratoire, de la protection civile, de la Gendarmerie royale et de la société civile.

Cette opération, qui s'étalera sur 12 jours, vise à recenser les habitations endommagées partiellement ou totalement au niveau de cette commune, qui compte 17.000 habitants répartis sur 3.500 familles et 5.000 maisons.

Dans une déclaration à la MAP, Abdelkbir Boujad, architecte au laboratoire public des essais et des études, a indiqué que cette opération concerne l'identification des maisons endommagées à cause du séisme d'Al Haouz, ajoutant qu'elle a été lancée au niveau du quartier "Sour Jdid" pour évaluer le degré des dégâts de ces bâtisses et du danger qu'elles présente pour la population.

Des habitants dudit quartier ont exprimé, dans des déclarations à la MAP, leur satisfaction quant au déroulement de cette opération qui s'inscrit dans le cadre des efforts visant à alléger les effets du séisme sur les populations touchées.

Ils ont salué les actions entreprises par les autorités pour aider les habitants à faire face aux conséquences de cette catastrophe naturelle.

La première version du programme de relogement présentée devant le Souverain, et qui a été préparée par la commission interministérielle mise en place sur Hautes Instructions Royales, porte sur environ 50.000 logements totalement ou partiellement effondrés, au niveau des cinq provinces touchées.