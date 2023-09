Afrique: PCNS - La 1ère édition de 'Africa Economic Symposium', les 21 et 22 septembre à Rabat

Rabat — Le Policy Center for the New South (PCNS) organise, les 21 et 22 septembre à Rabat, la première édition du Africa Economic Symposium (AES).

Initiative pionnière dans le continent, le AES a pour ambition de devenir le principal rassemblement annuel panafricain, réunissant d'éminents économistes qui participeront au développement de l'avenir économique de l'Afrique, indique le PCNS dans un communiqué.

Faisant écho à la renommée de conférences de prestige telles que "The Atlantic Dialogues" et la "Conférence annuelle sur la paix et la sécurité en Afrique" (APSACO), l'AES aborde les principaux défis, ainsi que les perspectives inhérentes à l'économie de l'Afrique, ajoute la même source.

"La philosophie du symposium résonne avec les fondamentaux du Policy Center, et la représentation de la voix du Nouveau Sud à l'échelle mondiale", lit-on dans le communiqué.

Et d'ajouter que chaque édition du symposium mettra l'accent sur les défis de la stabilité macroéconomique et sur un certain nombre de questions structurelles qui façonnent le développement économique de l'Afrique.

"Dans le contexte actuel, les décideurs africains sont confrontés à un paysage macroéconomique complexe qui nécessite de faire de multiples compromis. Plus précisément, la politique monétaire doit atténuer la pression inflationniste causée par les chocs d'offre sans entraver la reprise économique, tandis que la politique budgétaire doit gérer la viabilité de la dette tout en protégeant les plus vulnérables", souligne le PCNS.

En plus d'aborder les défis contemporains de la gestion macroéconomique, le thème spécifique de cette édition est "Le rôle de la science, de la technologie et de l'innovation dans la croissance économique de l'Afrique", précise le communiqué.

Avec plus de 150 participants de 20 nationalités différentes qui participeront aux discussions, l'accent sera mis sur la capacité transformative des politiques industrielles pour renforcer la R&D, la croissance technologique et l'innovation à l'échelle du continent.

Selon le PCNS, les échanges se concentreront sur le rôle central de la science et de la technologie en tant que solutions essentielles aux urgences mondiales, notamment l'adaptabilité au changement climatique, l'évolution des cadres énergétiques, la sécurité alimentaire et la progression de la dynamique financière de l'Afrique.

Une série de sessions composeront ce symposium : défis de la politique monétaire face aux chocs de l'offre ; défis de la politique budgétaire : gestion de la viabilité de la dette ; favoriser une croissance basée sur l'innovation en Afrique ; politique industrielle pour l'innovation et la mise à niveau technologique en Afrique ; exploiter l'innovation pour le développement durable en Afrique.