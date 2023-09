Congo-Kinshasa: Beni - Le pont Loya réhabilité permet de nouveau les échanges commerciaux dans la région

Le pont Loya jeté sur la rivière qui porte le même nom, dans le territoire de Beni (Nord-Kivu) est de nouveau opérationnel, depuis samedi, 16 septembre, après sa réhabilitation.

La réparation de cet ouvrage rétablit de nouveau le trafic entre la ville de Butembo et les groupements de Malio et de Baswaga-Madiwe. Elle a été rendu possible grâce au financement alloué par deux jeunes de la communauté.

La société civile du groupement de Baswagha-Madiwe se réjouit de la réhabilitation de ce pont d'importance capitale sur le plan économique et demande aux usagers de respecter les tonnages recommandés.

Effondré depuis plus de six mois, le pont Loya avait coupé le trafic entre la ville de Butembo, le groupement de Malio dans la chefferie des Bashu et le groupement de Baswaga-Madiwe.

Du coup, la population de cette région qui ne vit que d'agriculture, faisait de longs trajets et contours pour expédier ses produits champêtres vers les centres de négoce.

Pour le vice-président de la société civile du groupement de Baswagha-Madiwe, Elcas Kisala, la réhabilitation de ce pont a une grande importance économique, car désormais, les produits agricoles de cette région vont facilement atteindre Butembo, Beni, Kasindi et d'autres localités de cette partie du Nord-Kivu.

En plus de cette facilité d'échanges économiques, Elcas Kisala indique que le coût de transport a baissé avec la réduction des distances à parcourir entre ces entités.

Selon lui, ce pont relie également les localités du groupement de Malio voisin en passant par la route de déserte agricole de Maboya-Kanyihunga.

Désormais plusieurs villages à vocation agricole sont connectés à Maboya.

Il s'agit notamment de :

Mbumbunza

Vutsokomya

Vuhumbi

Kangoko

Kavuhiriro

Misiyoni

Matale

Kanyihunga.

Cette région produit principalement :

Pomme de terre

Haricots

Maïs

Banane

Ainsi qu'une gamme importante de fruits.