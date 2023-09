Cameroun: Journée mondiale de la sécurité des patients - Point de presse du Minsanté tenue ce 18 septembre.

C'est sous le thème: «faire des patients les acteurs de leur propre sécurité » que le monde célèbre depuis le 17 septembre dernier la journée mondiale de la sécurité des patients .

Contexte de cette célébration au Cameroun.

D'après le patron de la santé publique au Cameroun le Dr MANAOUDA Malachie lors de ce point de presse tenue ce 18 septembre dans son département ministériel précise que :«l'état de santé au Cameroun est l'une préoccupation première du Chef de l'État qui marque ainsi un temps d'arrêt sur l'importance de cette journée le patient mérite un traitement qui garantie sa sécurité» pour y parvenir selon le ministre de la santé publique du Cameroun il faudrait en amont: «sensibiliser, informer le public afin de l'emmener à collaborer , réduire les préjudices que subissent les patients avec une implication des décideurs, société civile, le politique».

Un point très important lors de son propos :il mentionne les droits et obligations des patients en invitant tous les acteurs a apporté leurs contributions par voie de courrier : patientsafety.dosts@minsante.cm

Il faudrait également préciser que la sécurité du patient et du personnel de santé est d'abord moral, physique, intellectuel et financier.

Pour le patron de la santé publique au Cameroun le patient a des droits ,mais également des obligations. Des études empiriques montrent que lorsque les patients sont associés cela garantie une sécurité totale : les patients doivent être des partenaires et non des consommateurs.

Les efforts du Gouvernement camerounais pour garantir la sécurité du patient.

Ces efforts passent par l'amélioration du plateau technique dans nos formations sanitaires

Le statut du personnel de santé en phase de contractualisation

Les côtes parts dans nos formations sanitaires

La compétence des ressources humaines

L' accueil dans les services publiques

certaines formations sanitaires, emploient des gardes malade

L' assainissement du secteur , l'audit dans les formations sanitaires pour déterminer les causes de décès en cas.

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (L'OMS ).

Ce dernier lance à cet effet un appel à tous les acteurs à prendre les mesures nécessaires pour que les patients participent à l'élaboration des politiques, soient représentés dans les structures de gouvernance, prennent part à la conception conjointe de stratégies de sécurité et jouent un rôle actif dans les soins qu'ils reçoivent. Cela n'est possible que si l'on offre aux patients, aux familles et aux communautés, aussi divers soient-ils, la possibilité de faire entendre leur voix et d'exprimer leurs préoccupations, leurs attentes et leurs préférences pour une plus grande sécurité.

Soulignons tout de même que la Journée mondiale de la sécurité des patients est l'une des journées mondiales de santé publique de l'OMS. Elle a été instaurée en 2019 par la Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WHA72.6, intitulée « Action mondiale pour la sécurité des patients ».

Pour le Dr MATSHIDISO MOETI, Directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique.

Le plan d'action mondiale pour la sécurité des patients 2021-2030 décrit des orientations importantes , notamment en définissant des approches locales adaptées. Dans la région africaine de l'OMS, sur les 21 pays qui disposent de données, quatre pays seulement disposent d'un plan national d'action pour la sécurité des patients et d'un système de notification des incidents dans le domaine de la sécurité des patients qui entraînent des préjudices graves ou le décès des patients.

Objectifs spécifiques de la Journée mondiale de la sécurité des patients 2023.

Faire prendre conscience partout dans le monde de la nécessité d'une collaboration active des patients, de leurs familles et des soignants dans tous les contextes et à tous les niveaux des soins de santé pour améliorer la sécurité des patients.

Faire participer les décideurs, les responsables du secteur de la santé, les personnels de santé et d'aide à la personne, les organisations de patients, la société civile et d'autres acteurs aux efforts déployés pour associer les patients et les familles aux politiques et aux pratiques garantissant la sécurité des soins.

Donner aux patients et aux familles les moyens de participer activement aux soins qu'ils reçoivent.

La campagne mondiale organisée à l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité des patients 2023.

propose une vaste gamme d'activités pour toutes les parties prenantes, y compris des campagnes nationales, des forums de politique générale, des réunions techniques et des réunions de sensibilisation, des initiatives de renforcement des capacités.

Terminons en précisant que ces différents points émis par le ministre de la santé publique le Dr MANAOUDA Malachie ne doivent pas seulement être des discours d'amphi , il faudrait qu'on le récente véritablement sur le terrain que le patient qui se dirige vers une structure sanitaire publique se sente à l'aise et en sécurité lors de sa prise en charge , pareil pour le personnel de santé qui reçoit qu'il soit dans des conditions favorables qu'offrent son secteur d'activité afin de limiter ces causes de décès observées ces derniers temps dans nos hôpitaux.