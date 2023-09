Angola: Le Président João Lourenço veut une coordination pour éliminer les conflits

Luanda — Le Chef de l'État angolais, João Lourenço, a défendu la nécessité d'un effort coordonné pour mettre fin aux conflits, à l'instabilité, à l'insécurité et à l'imprévisibilité qui découragent les investissements et privent les marchés de la crédibilité dont les partenaires internationaux ont besoin pour investir davantage dans leurs économies.

João Lourenço s'exprimait en tant que président en exercice de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), lors du sommet sur les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, dans le cadre de la Semaine de haut niveau de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unidas, qui a lieu à New York (USA).

Dans son intervention, le Président s'est dit conscient de la relation d'interdépendance entre la paix et le développement.

En conséquence, João Lourenço a déclaré qu'en tant que président en exercice de la SADC, l'Angola continuerait à développer des actions visant la future concrétisation de la Vision 2050 de la communauté, qui envisage une région de stabilité politique et sociale, pacifique et développée du point de vue économique, de justice et de liberté pour ses citoyens.

Pour lui, ces objectifs (Vision 2050), spécifiques à cette région et partagés par les partenaires internationaux, seront atteints grâce à un effort conjugué de tous, « mais avec beaucoup moins de contraintes et d'obstacles, si la situation entre notre région et la communauté internationale s'améliore, se développe sans mesures punitives unilatérales contre les États membres de la SADC, comme dans le cas de la République du Zimbabwe ».

Changement climatique

D'autre part, le Président angolais a déclaré que la région de l'Afrique australe subissait les conséquences du changement climatique, avec tous les effets néfastes que cela a sur les économies de la région.

Il a souligné la nécessité de mettre en oeuvre l'agenda international sur le changement climatique et de tenir les promesses faites par les pays développés de mettre à disposition des ressources financières, afin d'assurer, avec d'autres ressources complémentaires, le financement de l'adaptation jusqu'en 2025, pour atteindre les objectifs de recapitalisation du fonds vert pour le climat.

Il a souligné l'importance de la coopération mondiale, de la solidarité et de l'action commune pour faire face aux défis multiples et complexes auxquels le monde est actuellement confronté.

"Nous sommes confrontés à une occasion dans laquelle l'évaluation que nous faisons de notre performance nous permettra de prendre des mesures pour corriger ou rectifier tout ce qui nous semble ne pas avoir été réalisé de la manière la plus appropriée", a-t-il déclaré.

Pour João Lourenço, il est nécessaire de faire de la réunion "un véritable tournant, vers une approche plus dynamique et engagée, visant le renforcement de notre engagement politique et la mobilisation des volontés capables d'aider à avancer dans des domaines dont les résultats se refléteront positivement dans l'amélioration des conditions générales de vie de nos populations».

Coopération

João Lourenço a souligné que la région de la SADC a réalisé des progrès notables dans la mise en oeuvre des priorités de coopération et d'intégration régionales, décrites dans la Vision 2050 de l'organisation et dans le Plan stratégique indicatif de développement régional 2020-2030.

« ... Nous devons reconnaître qu'un ensemble de conditions découlant de la pandémie de Covid-19, du changement climatique et d'autres facteurs, notamment l'instabilité qui a touché certains pays de la région, ont eu un impact négatif considérable sur la capacité des pays à réaliser plus efficacement les plans stratégiques qui visent à approfondir l'intégration régionale en Afrique australe et à promouvoir son développement, dans une perspective qui met en valeur les ambitions pour l'Afrique que nous voulons, établies dans l'Agenda 2063 de l'Union africaine », a-t-il souligné.

«Les progrès auraient pu être plus significatifs et plus expressifs, si nous n'avions pas eu à faire face à la crise mondiale et à d'autres crises spécifiques à notre région qui nous ont obligés à détourner notre attention des questions centrales du développement, pour leur faire face", a-t-il justifié.

Il a déclaré que les difficultés d'accès aux ressources financières, dans des conditions confortables pour les économies de cette région, représentent un autre aspect du problème pour la mise en oeuvre des projets essentiels des domaines clés, pour stimuler le développement, dont dépend la création de conditions favorisant le changement nécessaire et urgent du cadre et des indicateurs de pauvreté.

Cet événement est l'une des huit initiatives qui se déroule parallèlement au Débat général des Nations Unies, du 19 au 26 septembre.