Afrique: Fitch maintient la note des Seychelles à « BB - » avec une perspective stable

Des niveaux de revenus relativement élevés, de solides indicateurs de gouvernance de la Banque mondiale et le soutien des créanciers multilatéraux ont aidé les Seychelles à maintenir une note de crédit « BB- » avec une perspective stable de Fitch Ratings.

Publiés le vendredi 15 septembre, les Notes soulignent qu'« un fort rebond dans les arrivées de touriste en 2022 s'essouffle en 2023, en raison de la croissance économique stagnante sur les principaux marchés émetteurs d'Europe occidentale et de la forte concurrence d'autres destinations touristiques haut de gamme ».

« Même si les arrivées de touristes restent inférieures aux niveaux d'avant la pandémie, les recettes touristiques sont déjà supérieures, ce qui indique un « rendement » par touriste plus élevé. Les autorités s'attendent désormais à ce que les arrivées reviennent aux niveaux de 2019 seulement d'ici 2026, tandis que la croissance des revenus du tourisme sera en moyenne de 3 % par an en 2024-25", poursuit la Notation.

Malgré ces indicateurs positifs, la nation insulaire est confrontée à certains défis, notamment sa forte dépendance économique à l'égard du secteur du tourisme et sa vulnérabilité aux effets du changement climatique.

Fitch prévoit que la croissance économique des Seychelles tombera à 4,5 pour cent en 2023 et à 4,2 pour cent en 2024. Une croissance plus faible est attendue dans l'industrie du thon "en raison des coûts énergétiques élevés et de la faiblesse de la demande extérieure".

En revanche, une forte croissance est attendue dans le secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC). En raison des niveaux de productivité relativement élevés du secteur, les TIC pourraient constituer un atout pour la croissance potentielle à moyen terme.

L'agence de notation prévoit que le déficit du compte courant se creusera jusqu'à environ 9,4 % du PIB entre 2023 et 2025, « à mesure qu'un déficit commercial croissant compense la reprise de l'excédent des services ».

Grâce aux grands projets touristiques entrepris dans le pays, les flux d'investissements étrangers directs devraient rester robustes jusqu'en 2025. Les emprunts extérieurs, principalement auprès des institutions financières internationales, devraient maintenir la position de réserve internationale à environ 3,3 mois de paiements extérieurs courants sur la période de prévision - 2023 à 2025.

Une détérioration budgétaire est attendue au second semestre 2023 malgré une surperformance des recettes et une sous-exécution des dépenses au premier semestre de l'année. Cela survient alors que les autorités ont révisé le budget 2023 en tenant compte des priorités politiques visant à augmenter les dépenses en capital.

« La dette publique/PIB des Seychelles est tombée à 70 % du PIB en 2022 après un sommet de 80,4 % en 2020, mais est restée bien au-dessus de son niveau de 51 % de 2019. Parallèlement aux décaissements au titre de la Facilité monétaire internationale pour la résilience et le développement durable (RSF) et une nouvelle facilité de financement élargie (EFF) de 56 millions de dollars, et reflétant une dépréciation de la roupie par rapport au dollar américain, un déficit budgétaire plus élevé et une reprise continue du PIB réel, Fitch s'attend à ce que le rapport GGD/PIB atteigne 70,7 % du PIB d'ici fin 2023 et diminuer à une moyenne de 68,4 pour cent en 2024-2025", soulignent les notes.

La note Fitch la plus élevée jamais obtenue pour les Seychelles, un archipel de l'ouest de l'océan Indien, était de BB en 2019.