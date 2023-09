Sénégal: Gamou de Tivaouane 2023 - Les séances du « Burd » ouvertes

La Zawiya Seydi El Hadji Malick Sy a abrité, samedi 16 septembre 2023, le début de la récitation du Burd (manteau), poèmes écrits par Imam Mohamed Boussairi qui marque ainsi le démarrage de la célébration de la naissance du prophète Mohamed (Psl) appelé Gamou.

TIVAOUANE - Pendant dix nuits, les fidèles tidianes et les autorités religieuses de Tivaouane vont réciter un chapitre du livre appelé Burd. Ils vont se reposer le 11ième jour et terminer le poème le 12ème jour du mois Rabi Al Awal, ce qui coïncide avec la naissance du sceau des prophètes Mohamed (Psl). Ainsi, selon les érudits, il est certain de tomber sur la nuit bénie puisque la majorité des savants sont tombés d'accord sur le 12ième jour. C'est Serigne Babacar Sy Abdou qui a représenté le Khalife général des tidianes à la zawiya Seydi El Hadji Malick Sy, entouré de ses frères, samedi 16 septembre 2023, lors de l'ouverture officiel du Burd. Les fidèles sont venus très nombreux assister au démarrage des activités du Gamou et ont chanté en choeur avec les guides religieux. Serigne Babacar Sy Abdou a précisé que des orientations seront faites par écrit et traduites en français avant d'être distribuées aux fidèles. Une dizaine de sous-thèmes seront abordés durant les dix nuits de récitation du Burd pour accompagner les fidèles. Des fidèles qui se sont bousculés au niveau des mausolées des différents Khalifes généraux rappelés à Dieu.

%

Dans la journée, le coordonnateur de la Commission communication, Abdoul Hamid Sy, est revenu sur le thème de cette édition. « C'est vers la guidance du Prophète (Psl) que nous allons orienter les générations », informe-t-il. Une manière pour le Khalife, selon Abdoul Hamid Sy, « d'aider à exorciser le mal-devenir des générations tardives perdues dans les limbes du désespoir parce que mal guidées, mal instruites, moralement et spirituellement mal armées pour faire face aux vicissitudes de notre époque trouble et troublée, vivant d'expédients destructeurs qu'ils soient virtuels comme TikTok ou Facebook, matériels comme "Barça ou barzakh" ou idéologiques ».

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale fin prêt...

Le Ministre de la Santé et de l'Action sociale a fait, samedi dernier, à Tivaouane, la revue du dispositif mis en place pour une bonne organisation sanitaire de l'édition 2023 du Gamou. Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye a aussi dirigé la réunion de coordination au district sanitaire de la cité religieuse.

TIVAOUANE - Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye, Ministre de la Santé et de l'Action sociale était à Tivaouane à moins de 10 jours de la célébration du Maouloud ou Gamou marquant la naissance du prophète de l'islam Mahomet (Psl). L'événement sera célébré ce 27 septembre. Elle a ainsi effectué une visite de terrain pour passer en revue le dispositif sanitaire. Selon elle, 3000 agents dont des spécialistes sont mobilisés pour le Gamou de Tivaouane, compte non tenu du personnel militaire. Deux cents éléments de la Croix-Rouge complètent l'effectif dans la cité de Seydi El Hadji Malick. $

Concernant les médicaments et produits de santé, une enveloppe de 50 millions de FCfa est mobilisée dont 6 millions de FCfa pour les produits de spécialité. Pour le matériel roulant, 64 ambulances dont 6 médicalisées sont mises à la disposition du personnel pour d'éventuelles évacuations.

S'agissant de la régulation, les sapeurs-pompiers, le Samu national vient renforcer le matériel roulant. En plus, un hélicoptère médicalisé est prêt à intervenir en cas de besoin. Pour les infrastructures sanitaires, 7 postes de santé fixes, 64 postes médicaux avancés avec des structures de référence dont l'Établissement public de santé (Eps) de Tivaouane, le Centre hospitalier régional de Thiès, l'Hôpital Saint Jean de Dieu de Thiès, et l'hôpital Barthimé seront mis à la disposition du comité d'organisation. Un camp hôpital de l'armée sera également installé à Tivaouane, à deux jours du Gamou.

Dans le domaine de la prévention et de l'hygiène, les services ont mobilisé 300 agents et un important dispositif matériel de pulvérisation, de saupoudrage et de véhicules de liaison.

La communication n'a pas été en reste avec un plan marqué par une campagne d'affichage, de sensibilisation à travers des émissions radios mais également avec les activités du service d'hygiène dans les maisons.

Après avoir visité tout ce dispositif, le Ministre de la Santé et de l'Action social a été reçu par Serigne Babacar Sy Abdou et Serigne Habib Sy Mansour qui ont su mesurer l'importance de ce département ministériel dans le bon déroulement du Gamou.

ÉRECTION D'UNE BRIGADE D'HYGIÈNE À TIVAOUANE

Le plaidoyer de Serigne Habib Sy Mansour

Serigne Habib Sy Mansour a magnifié, le samedi 16 septembre 2023, la construction d'un hôpital de niveau 3 dans la cité de Seydi El Hadji Malick Sy grâce au président de la République, Macky Sall. Le chef religieux s'est également réjoui de l'avancement des travaux qui seront bientôt bouclés. Il souhaite que l'infrastructure soit inaugurée par le Président Macky Sall et le Khalife général des tidianes avant qu'il ne quitte le pouvoir en avril 2024. « Les services d'hygiène jouent un rôle extrêmement important dans la sensibilisation et la prévention, voilà pourquoi nous sollicitons auprès du président de la République l'érection d'une brigade spéciale du service d'hygiène à Tivaouane », a demandé Serigne Habib Sy Mansour, au nom du Khalife général des tidianes. Devant le Ministre de la Santé et de l'Action sociale, en visite à Tivaouane, Serigne Habib Sy a ajouté que le maire de la commune leur a déjà octroyé un terrain pour abriter l'infrastructure. Il ne reste plus que l'autorisation des autorités étatiques pour le démarrage des travaux.

Répondant à la sollicitation du chef religieux, le Ministre de la Santé et de l'Action sociale a rassuré le marabout que la requête est accordée parce que le président de la République l'a déjà inscrite dans le Plan d'investissement 2024. I. NDIAYE (Correspondant)

TIVAOUANE

Trois tonnes de produits impropres à la consommation saisies

En deux semaines de présence à Tivaouane, les agents du service d'hygiène ont pu saisir trois tonnes de produits impropres à la consommation. L'information a été donnée, hier, par le capitaine Idrissa Ndiaye, chef du Service régional de l'hygiène de Thiès.

TIVAOUANE - Des produits dénaturés dont la date de péremption a expiré et des aliments mal conservés ont été saisis par le Service d'hygiène à Tivaouane. Il s'agit d'une quantité de 3 tonnes de produits impropres à la consommation récupérés par ce service à quelques jours de la célébration du Gamou. Des résultats obtenus à la suite de l'application des recommandations qui avaient été faites à l'issue du pèlerinage de Popenguine. Pour le chef du Service régional d'hygiène de Thiès, Idrissa Ndiaye, ces résultats sont le fruit d'une longue préparation, dès l'année dernière.

Il informe, par ailleurs, que dans le cadre de la sensibilisation, les agents d'hygiène suivent la situation épidémiologique pour définir les stratégies à adopter sur le terrain. C'est pourquoi, avec l'apparition de la dengue et de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo dans le sud pays, l'accent est mis sur la lutte anti vectorielle, le contrôle de la qualité de l'eau conformément au code de l'hygiène, mais également les visites à domicile, avec des relais communautaires. Selon le capitaine Idrissa Ndiaye, l'objectif est de détruire les gîtes larvaires dans les maisons et ainsi éliminer les moustiques. Des efforts qui sont appréciés à leur juste valeur par le Ministre de la Santé et de l'Action sociale qui a visité, samedi dernier, à Tivaouane, le dispositif des agents de l'hygiène. Les autorités religieuses ont magnifié, elles aussi, le travail du service de l'hygiène.

NDIASSANE

Cent cinquante agents et quinze ambulances seront déployés

Ndiassane célèbre son Gamou annuel une semaine après celui de Tivaouane. En visite dans cette cité religieuse, samedi 16 septembre 2023, le Ministre de la Santé et de l'Action sociale, Marie Khémesse Ngom Ndiaye promet que les dispositions idoines seront mises en place pour une bonne couverture sanitaire de cet événement religieux.

TIVAOUANE- Après Tivaouane, le Ministre de la Santé et de l'Action sociale s'est rendu, samedi 16 septembre 2023, à Ndiassane, une autre cité religieuse dans la région de Thiès. Ndiassane célèbre le huitième jour de la naissance du sceau des prophètes (Psl). L'événement religieux se tient une semaine après le Gamou de Tivaouane. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a prévu de déployer dans cette ville religieuse au moins 150 agents de santé, 15 ambulances dont une médicalisée, 12 millions de FCfa en médicaments, 15 postes médicaux avancés, 4 sites fixes dont l'établissement public de santé de Tivaouane.

Les activités des services d'hygiène sont également inscrites dans le plan de communication avec des émissions radio de sensibilisation mais aussi des affiches sur la vaccination de la Covid-19.

Prenant la parole sur directive du fils du guide religieux, le responsable de la commission santé du comité d'organisation, par ailleurs infirmier-chef de poste de santé, Matar Sall, a sollicité du Ministre de la Santé, le recrutement de deux infirmiers assistants et de deux sages-femmes assistantes. M. Sall s'est réjoui de l'octroi d'une échographie par le ministère pour la structure. Le poste de santé de Ndiassane souhaite également disposer d'un fauteuil dentaire puisqu'il y a des spécialistes talibés prêts à faire des prestations gratuites à l'occasion du Gamou. Le responsable de la commission santé a également sollicité du Ministre, l'équipement de deux salles de consultations déjà construites avec l'appui du maire de Chérif Lo.

Le porte-parole du Khalife général de Ndiassane, Serigne Khalifa Kounta, s'est félicité des efforts consentis par le ministère de la Santé et de l'Action sociale pour une bonne couverture médicale du Gamou. Il a formulé des prières à l'endroit du Président Macky Sall et de l'ensemble de son Gouvernement. I. NDIAYE (Correspondant)