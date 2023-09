Maroc: Séisme d'Al Haouz - L'Académie Hassan II des sciences et techniques prend une série de mesures pour contribuer à l'effort national de solidarité

Rabat — Le Conseil de l'Académie Hassan II des sciences et techniques a annoncé avoir pris une série de mesures et décisions en vue de participer à l'effort national de solidarité dans le cadre de la mobilisation générale à la suite du séisme qui a frappé la région d'Al Haouz.

Réaffirmant l'entière mobilisation de l'Académie Hassan II des sciences et techniques pour participer à l'élan de solidarité national, aux efforts de construction et de reconstruction au niveau des zones touchées par le séisme, le Conseil de l'Académie, réuni récemment, a ainsi décidé d'encourager et de développer la recherche scientifique dans les sciences de la terre, notamment dans les domaines de la géologie, de la géophysique, de la géomorphologie, de la sismologie, de la sédimentologie, de l'océanographie, et de la vulcanologie, lit-on dans un communiqué de l'Académie parvenu lundi à la MAP.

Dans le cadre des actions menées pour le développement des connaissances générales, l'Académie a, de même, décidé de consacrer une session plénière à la recherche sismologique au Maroc, notamment à la contribution à la prévision sismologique et aux mesures de prévention.

Il a été également convenu, selon la même source, d'assurer une éducation aux risques sismiques destinée aux élèves des écoles marocaines, en partenariat avec le ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, notamment à l'occasion des Journées "les jeunes et la science au service du développement", prévues fin novembre 2023.

Par ailleurs, l'Académie a décidé de contribuer au "Fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre" à hauteur de 5 millions dirhams, en plus de l'organisation d'une opération de solidarité des membres de l'Académie et des personnels des services de cette dernière pour répondre à l'appel de don de sang.

Outre ces mesures et décisions, l'Académie Hassan II des sciences et techniques dit rester mobilisée dans le cadre des valeurs de solidarité et de mobilisation générale que connait le pays, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

"L'élan de solidarité et de cohésion nationale observé partout, et à tous les niveaux, constitue certes un élément de fierté, mais il exprime surtout la force et la volonté qui permettent au Maroc, guidé par Son Auguste Souverain, de trouver les réponses et conduites appropriées au renforcement de son œuvre de reconstruction et de développement", a souligné l'Académie.

En leur nom personnel, et au nom des académiciens et des personnels des services de l'Académie, les membres du Conseil d'Académie, s'associant au deuil de l'ensemble des Marocains et des forces vives de la nation, expriment, en cette triste occasion, leurs sincères condoléances et leur compassion à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi qu'aux familles et proches des victimes, priant Dieu le tout puissant de guérir les blessés et d'accueillir les défunts dans son vaste paradis parmi les Prophètes, les Saints, les martyrs et les vertueux.

"En cette douloureuse occasion, l'Académie Hassan II des sciences et techniques espère être à la hauteur des ambitions que nourrit Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour le rayonnement des sciences et du savoir au service du développement du Maroc", conclut le communiqué.