Congo-Brazzaville: Bob Moumbélé Sorel Ngono - 'Le lancement du festival des Arts de la Lékoumou est prévu pour le 19 avril 2024 à Sibiti'

interview

L'information a été donnée par Sorel Bob Moumbélé Ngono, directeur du festival de la Lékoumou, à l'occasion d'un entretien avec Les Dépêches de Brazzaville le 18 septembre.

Les Dépêches de Brazzaville : Pourquoi un festival des arts pour le département de la Lékoumou ?

Bob Moumbélé Sorel Ngono : Simplement parce que nous sommes en train de constater, depuis quelques années, la disparition des valeurs artistiques et culturelles de ce département. Le festival permettra ainsi de ressuscité et promouvoir l'ensemble des valeurs artistiques et culturelles de ce département à travers le chant, la danse, le théâtre, la poésie et le conte.

LDB : En plus des valeurs artistiques et culturelles, quels sont les autres objectifs du festival ?

BMSN : En plus de la culture, le festival permettra aux jeunes d'échanger sur les idéaux de paix, de vivre ensemble et sur le développement de leur département.

LDB : Malgré les difficultés de l'heure, comment allez-vous vous organiser pour la réussite effective du festival ?

BMSN : De manière générale, le Congolais s'intéresse à la culture mais il est souvent difficile pour ce dernier de s'engager financièrement pour soutenir les activités artistiques et culturelles. Connaissant cette triste réalité, nous allons nous appuyer sur les mécènes et les fils et filles du département.

LDB : Quel est, selon-vous, l'intérêt des festivaliers locaux à l'occasion de ces retrouvailles ?

BMSN : A travers ce festival, les festivaliers locaux vont mieux s'exprimer et mieux vendre leurs talents. Ainsi, les opérateurs et investisseurs culturels pourront se servir de ce festival pour choisir les talents.

LDB : Quel est l'impact de ce festival pour le département ?

BMSN : L'impact est très vaste. A travers le festival, quelques valeurs artistiques et culturelles de la Lékoumou comme le Ndjobi, le Mokissi, le Tiawa, le griot, le conte et autres seront ressuscités.