Congo-Kinshasa: Diplomatie - Félix Tshisekedi à la 78e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies

La semaine s'annonce très intense pour le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui séjourne depuis le dimanche 17 septembre à New York.

Le président de la République démocratique du Congo (RDC) est attendu, autant que plusieurs autres chefs d'État de quatre coins du monde, à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui s'ouvre ce mardi 19 septembre. Comme à l'accoutumée, en pareille circonstance et suivant un protocole devenu quasi familier, le président Félix Tshisekedi prendra la parole du haut de la tribune au deuxième jour du débat général, soit le mercredi 20 septembre. D'après des indiscrétions de couloirs, le président de la RDC interviendra en douzième position et son discours qui sera retransmis en direct à la RTNC sera prononcé à 16h00, heure locale, soit 21h00, heure de Kinshasa.

Pour de nombreux Congolais, cette intervention vaut son pesant d'or au regard de l'opportunité offerte au chef de l'État congolais de parler de son pays et des enjeux qui sous-tendent le processus électoral actuel. Outre la tenue des élections présidentielle et législatives en décembre de cette année, le président Félix Tshisekedi ne manquera sûrement pas de placer un mot sur les effets néfastes et multiformes de la guerre de prédation menée par le Rwanda par l'entremise du M23.

En marge de cette 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le président Félix Tshisekedi aura également plusieurs rencontres bilatérales et multilatérales à New York et à Washington. Au siège de l'ONU, l'agenda du chef de l'État prévoit, entre autres, un tête-à-tête avec le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guteres. La situation sécuritaire à l'est de la RDC et le départ des casques bleus de la Monusco ne manqueront pas d'être évoqués.

L'on note aussi sa participation à une conférence de haut niveau sur le changement climatique et le crédit carbone. Bien avant, le président Félix Tshisekedi avait pris part, le 18 septembre, au sommet sur les objectifs de développement durable. Rappelons que le discours annuel attendu du président Félix Tshisekedi à l'ONU est le quatrième de la série après ceux de 2019, 2021 et 2022.