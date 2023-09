Congo-Brazzaville: Le regard des architectes s'avère important !

A l'allure où vont les choses, si les architectes ne s'arrangent pas à organiser des campagnes de sensibilisation aux constructions sur des endroits inappropriés, la population court le risque de voir de temps en temps, ces maisons subir les caprices du sol avec des fissurations et destructions inattendues.

Ces maisons construites ici et là sur des terrains glissants et marécageux occasionnent après quelques années des dégâts humains et matériels. Le travail sur l'étude du terrain est foulé aux pieds par de nombreux maçons qui n'ont aucune idée sur la nature des sols sur lesquels ils construisent. Leur unique souci est de monter à la va-vite des murs. Or, ces maçons ne se demandent pas si des architectes ont préalablement examiné le terrain sur lequel ils construisent.

Pour ce faire, il devrait y avoir quand même un travail de conscientisation de la population par l'Ordre des architectes. Ne dit-on pas que mon peuple périt par manque de connaissances. Cela revient à dire que cela devrait édifier certains propriétaires de maisons avant de commencer à faire construire. Et pourtant, le travail des maçons, disent des architectes, ne devrait venir qu'après celui des architectes. Ils sont censés avoir des connaissances scientifiques sur la nature exacte des sols sur lesquels doit être construite une maison par exemple à étages.

Plus on fait fi des architectes, plus on court des risques de voir des édifices se fissurer et s'écrouler au bout parfois d'une année de leur construction. Tout en évitant d'entrer dans le labyrinthe compliqué de la science architecturale, on peut tout de même retenir que l'architecture est l'art de concevoir et/ou de construire des édifices en respectant des règles de construction en y incluant les aspects sociaux et environnementaux dans leur globalité. Et on se demande si la construction pêle-mêle des habitations à cinq ou huit étages qui jonchent les artères de certaines de nos villes marécageuses font toujours intervenir des architectes ?

Où est l'Ordre des architectes du Congo pour faire entendre sa voix sur ces constructions qui ne respectent pas les principes architecturaux ? Leur regard et leurs voix sont importants et très salutaires. Cependant, leur mutisme continuel ouvrira la porte à certains dangers potentiels que courent des propriétaires de ces édifices privés ou publics. L'architecte, disons-le, sans faire son apologie est le mieux placé pour assister un propriétaire d'une construction dans toutes les opérations de suivi du chantier. Il le guide dans le processus de construction et l'aide à transformer des idées en réalité en tirant le meilleur profit d'un site.

Attention, nous ne disons pas ici qu'un rapport de force doit s'établir entre les maçons et les architectes. Mais nous pensons que, négliger des architectes pour passer directement aux maçons, c'est un manquement gravissime surtout quand il s'agit de construire des habitations à plusieurs niveaux sur des terrains inappropriés. Et le faire, c'est ouvrir la porte aux dégâts inattendus. Et pourtant l'Union internationale des architectes a toujours attiré l'attention sur la façon dont les architectes contribuent à la réalisation des logements durables dans nos villes.

A bon entendeur, salut !