Afrique: ONU - La semaine de haut niveau de l'AG commence avec le sommet sur les ODD

Le sommet 2023 sur les ODD aura lieu les 18 et 19 septembre 2023 à New York. Il marquera le début d'une nouvelle phase d'accélération des progrès vers les objectifs de développement durable, avec des orientations politiques de haut niveau sur des actions transformatrices et accélérées jusqu'en 2030.

NEW YORK (Nations unies) - La semaine de haut niveau de la 78e session de l'Assemblée générale (AG) des Nations unies a commencé avec le sommet sur les Objectifs de développement durable (ODD) qui se tient lundi et mardi à New York.

Ce sommet se tient à mi-chemin de la date fixée pour atteindre les objectifs, "marquant le début de la phase d'accélération des progrès et remettant le monde sur la bonne voie vers un avenir plus vert, plus juste et plus sûr pour tous", selon l'ONU.

Les dirigeants présents au sommet ont adopté à l'unanimité une déclaration politique décrivant les défis et les voies à suivre.

Dans la déclaration, les dirigeants des pays affirment leur optimisme malgré les défis auxquels est confrontée la réalisation des objectifs de développement "parce que notre monde, ses peuples et les Nations unies ont une histoire de résilience et de dépassement des défis".

Ils ont souligné la nécessité que "nos actions soient à la hauteur de l'ampleur et de la portée des crises qui affectent notre monde. Cette situation pousse le monde à redoubler d'efforts et à réaliser une avancée décisive pour atteindre les ODD d'ici 2030".

Les dirigeants présents au sommet se sont engagés à intensifier leurs efforts, notamment en éliminant la pollution plastique, en réduisant la fracture numérique et en tirant parti des avantages de l'intelligence artificielle.

S'adressant au sommet, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que les ODD ne sont pas seulement une liste d'objectifs, mais qu'ils "véhiculent les espoirs, les rêves, les droits et les attentes des peuples du monde entier".

A l'ouverture du sommet, Guterres a appelé à la mise en oeuvre d'un plan de sauvetage pour éviter que "les ODD ne soient en retard sur le rythme des progrès", car seuls 15% des objectifs mondiaux sont en bonne voie, alors que de nombreux autres objectifs sont en train d'être inversés.

Il a exprimé son optimisme quant à la déclaration politique du sommet, qui comprend un plan de relance visant 500 milliards de dollars par an pour alléger le fardeau de la dette et fournir un financement abordable aux pays en développement, et soutient la nécessité de "réformer l'architecture financière internationale obsolète, dysfonctionnelle et injuste".

Le secrétaire général a appelé à ce que des solutions pratiques soient mises en place d'ici septembre prochain, lorsque les dirigeants se réuniront à nouveau à New York pour le " Sommet sur l'avenir".

Pour sa part, le président de l'Assemblée générale, Denis Francis, a déclaré que le sommet offre une plate-forme unique pour réaffirmer son engagement envers l'Agenda 2030, qui est "une lueur d'espoir et une feuille de route pour une action commune visant à créer un monde plus équitable, un monde juste et durable".

M. Francis a déclaré que les dirigeants du monde ne peuvent hésiter à faire de leur mieux pour sauver les ODD, malgré les revers auxquels ils ont été confrontés.

Il a souligné que les ODD resteront "un véritable modèle pour l'humanité" face aux défis à venir pour parvenir à la paix, à la prospérité, au progrès et à la durabilité pour tous les peuples, partout dans le monde.