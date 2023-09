Congo-Brazzaville: Football - Les résultats des Diables Rouges et des congolais de la diaspora en Europe (Albanie, Angleterre, Israël, Italie, Portugal, Roumanie et Turquie)

Albanie, 4e journée, 1re division

Titulaire, Archange Bintsouka ouvre le score à la 6e minute pour le Partizani Tirana, finalement tenu en échec par Egnatia (1-1). Le premier but en championnat de l'attaquant congolais, déjà buteur face à

Astana en qualifications pour la Conférence Ligue. La saison dernière, l'ancien joueur de Kondzo avait été prêté au Kosovo, où il a inscrit 7 buts en 28 matches de championnat.

Angleterre, 5e journée, 1re division

Arrivé dans le 31 août, Han-Noah Massengo n'est pas encore apparu dans le groupe de Burnley, avant-dernier du classement après son match nul à Nottingham Forest (1-1).

Israël, 3e journée, 1re division

Remplaçants, Mavis Tchibota et Bryan Passi sont entrés à la 76e lors du match nul de l'Hapoel Tel Aviv à Beer Sheva (0-0).

Italie, 4e journée, 1re division

Jordi Mboula est resté sur le banc lors du match nul concédé par le Hellas Vérone face à Bologne (0-0).

Portugal, 5e journée, 1re division

Dans le choc des extrêmes, Boavista est sans pitié avec la lanterne rouge Chaves (4-1). Placé en relayeur gauche dans le milieu à trois portuan, Gaïus Makouta se met vite en action : dès la 1re, sur une récupération haute de Resinho, le Congolais contrôle du gauche, dos au but, se retourne et sert Bozenik du droit. Le tir du Slovaque est repoussé par le portier dans les pieds de Morais qui ouvre le score dans le but vide.

%

Avec ce net succès, les Portuans sont premiers du classement avec 13 points.

Roumanie, 9e journée, 1re division

Mais quel boulet de canon, et du droit s'il-vous-plaît, de Durel Avounou : posté devant la surface adverse sur un coup-franc, le gaucher propulse, le cuir, mal repoussé, d'une reprise soudaine et tendue (12e). Ça sera le seul but du match, suffisant pour que Cluj batte Pretolul et revienne à la 2e place à 2 longueurs du Steaua Bucarest.

Averti à la 85e et remplacé à la 90e+2, Avounou totalise désormais 2 buts depuis son arrivée en Roumanie.

Kablan Ngoma était titulaire lors du match nul de Botosani à Iasi (1-1). Auteur d'un tir enroulé qui passe au-dessus de la lucarne (42e), remplacé à la 87e.

Turquie, 5e journée, 1re division

Première titularisation sous le maillot d'Hatayspor pour Chandrel Massanga, recruté juste avant la trêve internationale. Avec le milieu congolais associé au Géorgien Aburdjania, Hatayspor prend un point sur le terrain du Fatih Karagumruk (0-0).

Turquie, 5e journée, 2e division

Bevic Moussiti Oko est entré à la 81e lors du revers de Boluspor à Kocaelispor (1-2).

Défaite également pour Francis Nzaba, titulaire, et Genclerbirligi, face à Eyupspor (1-3).