Algérie: Université d'Alger 2 - Ouverture du Centre d'enseignement de la langue russe en collaboration avec l'université russe 'Naberejnye Tchelny'

ALGER — Le Centre d'enseignement de la langue russe a été ouvert, lundi à Alger, au niveau de l'université d'Alger 2 "Abou El Kacem Saâdallah", en vue d'élargir les perspectives de la coopération académique algéro-russe.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelhakim Bentellis a affirmé que la création de ce Centre constitue "un bon départ pour la coopération entre les universités des deux pays dans divers domaines tels que les langues, les sciences technologiques et médicales et les sciences humaines".

"Les délégations des deux pays ont convenu d'élargir les perspectives de la coopération académique en accord avec les bonnes relations historiques entre l'Algérie et la Russie", a-t-il dit.

Le vice-ministre de l'Enseignement en Russie, Denis Gribov a évoqué la coopération existante entre les deux pays dans différents domaines. Il a estimé, à cet effet, que l'ouverture du Centre d'enseignement de la langue russe constitue "un premier pas qui sera suivi par d'autres", exprimant "la disposition de son pays à partager les expertises dans différents domaines de l'enseignement supérieur".

La rectrice de l'Université pédagogique gouvernementale russe "Naberejnye Tchelny", Mme Alfinur Galiakberova a indiqué que l'ouverture du Centre "est le fruit des relations de coopération entre les deux universités, précédée par la signature de conventions avec plusieurs universités algériennes depuis 2018", ajoutant que cette expérience "traduit l'intérêt et l'affluence des étudiants pour apprendre la langue russe".

Le vice-recteur de la pédagogie à l'université d'Alger 2, Salah Laboudi a déclaré que la coopération avec les universités russes "permettra de s'enquérir du capital scientifique de près de 500 spécialités des sciences exactes et humaines pour donner un nouveau souffle à la recherche scientifique".

L'ouverture du Centre intervient en vertu d'une convention de jumelage signée entre l'université d'Alger 2 et l'université pédagogique gouvernementale russe "Naberejnye Tchelny", sachant que les inscriptions sont ouvertes à tous les étudiants des différentes spécialités et universités désirant apprendre la langue russe et découvrir la culture et l'histoire de ce pays.