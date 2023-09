Afrique: ENR - Le CDER prend part au 26éme salon sur l'économie verte et circulaire en novembre en Italie

ALGER — Le Centre de développement des énergies renouvelables (CDER) participera à la 26éme édition du Salon international sur l'économie verte et circulaire "ECOMONDO" qui se tiendra du 7 au 10 novembre prochain à Rimini, en Italie, a indiqué, lundi le Centre dans un communiqué.

"Le CDER organise, en collaboration avec l'IEG, un voyage d'affaire de trois jours au profit des entreprises Algériennes pour participer à ce Salon international et à des rencontres B2B avec leurs homologues italiens et internationaux", précise la même source.

Le salon constitue "l'évènement international de référence en Europe et dans le bassin méditerranéen pour les technologie, services et solutions industrielles dans les secteurs de l'économie verte et circulaire". Il accueille, souligne la même source, les entreprises leaders dans les services, solutions et technologies environnementales, couvrant la gestion de l'eau, l'élimination des déchets, le textile, la bioénergie, la gestion et la protection des sols, les transports, l'agriculture et les villes durables.

Des conférences, des débats et des ateliers seront également au menu afin d'explorer les aspects liés au monde des énergies renouvelables et à la transition énergétique au niveau national et international.

Dans le cadre du partenariat stratégique entre l'Algérie et l'Italie, essentiellement dans le domaine de la transition énergétique, le CDER est désormais le partenaire officiel de The Italian Exhibition Group "IEG" en Algérie, précise le Centre.

Le partenariat entre le CDER et l'IEG vise à vulgariser les activités du centre et ses unités à l'échelle internationale pour d'éventuelle participation aux appels à projets internationaux.

Il constitue aussi l'occasion pour exposer le savoir-faire du CDER et des entreprises algériennes dans le domaine des énergies renouvelables et l'économie circulaire et oeuvre à établir une collaboration gagnant-gagnant et à favoriser la promotion des relations économiques, commerciales et industrielles entre l'Algérie et l'Italie, notamment dans le cadre de l'échange de technologies en matière de développement des énergies renouvelables et de l'économie circulaire, ajoute le communiqué.