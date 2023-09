Algérie: Rekhroukh reçoit l'ambassadeur turc à Alger

ALGER — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh a reçu, lundi, l'ambassadeur de Turquie en Algérie, M. Muhammet Mucahit Kucukyilmaz, avec lequel il a évoqué les relations bilatérales en matière de travaux publics et d'infrastructures ainsi que les moyens de les renforcer, indique le ministère dans un communiqué.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont passé en revue "les relations distinguées entre l'Algérie et la Turquie dans le domaine des travaux publics et des infrastructures de base, ainsi que les perspectives et les moyens de les développer et de les promouvoir au niveau des bonnes relations politiques et historiques entre les deux pays", ajoute la même source.

Les deux responsables se sont également félicités "du partenariat qui lie les institutions algériennes et turques", affichant "leur volonté de poursuivre les efforts, tout en œuvrant à l'établissement d'un partenariat durable entre les deux pays et en insufflant un nouvel élan aux relations de coopération bilatérale, notamment dans le domaine de la réalisation du réseau routier, ferroviaire et d'infrastructure", note la même source.

Dans ce contexte, M. Rekhroukh a salué "la contribution positive des opérateurs économiques turcs à la réalisation d'un élan supplémentaire au secteur", invitant les hommes d'affaires et les investisseurs turcs à "concrétiser des projets dans le domaine ferroviaire ainsi qu'à échanger leurs expériences dans le domaine technico-technologique", a conclu le communiqué.