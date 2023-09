Algérie: Energies et mines - Arkab examine avec le président du Conseil de la choura d'Oman le renforcement de la coopération

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab s'est entretenu lundi avec le président du Conseil de la Choura du Sultanat d'Oman, Cheikh Khalid Ben Hilal Bin Nasser Al-Maouli, sur les relations bilatérales dans le domaine des énergies et des mines et les moyens de les développer, indique un communiqué du ministère.

La rencontre, qui s'est tenue au siège du ministère, en présence de l'ambassadeur du Sultanat d'Oman à Alger, a été l'occasion d'exposer "l'état des relations bilatérales de coopération dans le domaine des énergies et des mines, qualifiées d'excellentes, et les moyens de les développer", précise la même source.

A cette occasion, M. Mohamed Arkab a exposé les grandes lignes du programme de développement du secteur de l'énergie et des mines en Algérie, ainsi que le cadre organisationnel régissant les activités énergétiques et minières, qui présente de nombreuses facilitations et avantages pour les investisseurs, ajoute le communiqué.

Le ministre a insisté sur "les opportunités d'investissement et de partenariat offertes dans le domaine des énergies en Algérie, notamment en ce qui concerne la prospection d'hydrocarbures, leur développement et leur utilisation, ainsi que dans le domaine de la pétrochimie", indique le ministère.

Les deux partis ont également " discuté les possibilités de coopération et d'investissement dans le domaine de l'énergie et des mines en Algérie, notamment la prospection de minéraux, leur développement et leur utilisation, ainsi que dans le mapping, mais aussi dans l'échange d'expériences et de connaissance par les entreprises omanaises activant dans ce domaine".

A la fin de la rencontre, les deux parties ont explorés "les évolutions des marchés des hydrocarbures et les efforts conjoints consentis entre les deux pays dans le cadre de la coopération au sein et en dehors de l'OPEP, pour stabiliser les marchés pétroliers".