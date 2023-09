Congo-Kinshasa: Détention de Stanis Bujakera - «La situation des journalistes ne s'est jamais améliorée sous le régime de Félix Tshisekedi»

En RDC, cela fait plus d'une semaine que Stanis Bujakera, directeur de publication adjoint de Actualité.CD et correspondant de Jeune Afrique et Reuters à Kinshasa, est en détention.

Stanis Bujakera est depuis plusieurs jours à la prison de Makala. Le journaliste est poursuivi pour propagation de faux bruits et de diffusion de fausses informations pour un article publié par Jeune Afrique mettant en cause les renseignements militaires dans l'assassinat de l'ancien ministre Chérubin Okende, alors qu'il n'est pas l'auteur de l'article.

Après avoir été auditionné à trois reprises, il a été transféré au parquet général de Kinshasa Gombe et placé sous mandat d'arrêt provisoire. Depuis son arrestation, de nombreuses voix venues des médias, de responsables politiques, de défenseurs des droits de l'homme ou encore de chancelleries occidentales se sont exprimées notamment pour demander sa libération immédiate.

C'est le cas d'Amnesty International. Jean-Mobert Senga, chercheur pour l'organisation, a été joint par Paulina Zidi de la rédaction Afrique.

« Nous sommes d'autant plus préoccupés que ses droits les plus élémentaires n'ont pas été respectés, que les infractions pour lesquelles on le poursuit sont clairement des incriminations liées à sa profession, qui ne devraient pas avoir lieu dans un état de droit. Et que c'est au-delà de la personne de Stanis, c'est toute la corporation et tous les journalistes indépendants qui sont menacés en RDC. Ça fait déjà plusieurs mois que ça s'est tendu. La situation des journalistes ne s'est jamais améliorée sous le régime de Félix Tshisekedi, la situation les droits humains en général.

Il y a eu quelques lueurs au début de son mandat, en 2019, et après c'est reparti sur le même rythme, avec les mêmes méthodes que sous les régimes précédents. Mais le pire, c'est que les autorités utilisent maintenant de plus en plus un narratif faussement nationaliste pour faire taire tous ceux dont la voix dérange, dont le travail dérange... Y compris, dans ce cas-ci, les journalistes comme Stanis. »