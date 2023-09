Algérie: Lancement de la 2e édition d'Algeria WoodTech

ALGER — Le coup d'envoi de la 2e édition du Salon international du bois, menuiserie, équipements et technologies "Algeria WoodTech" a été donné lundi au Palais des expositions des Pins maritimes (Alger) avec la participation de plus de 70 exposants venus de différents pays.

Cette manifestation qui s'étendra jusqu'au 21 septembre regroupe plusieurs opérateurs locaux et étrangers issus de pays africains, européens et asiatiques, et activant dans les domaines des matière premières, des panneaux en bois, de menuiserie, des équipements et des machines outre la robotisation, l'automatisation et les technologies.

Selon les organisateurs, ce salon se veut une opportunité pour les investisseurs activant dans le domaine du bois de faire connaitre leurs produits et d'établir de nouveaux partenariats et investissements dans l'objectif de renforcer leur présence sur les marchés algérien et étranger.

Le coup d'envoi de cette 2e édition de "Algeria WoodTech", organisée par "CGCOM EVENT", a été donné par le président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), Kamel Moula, et le directeur général de la Société algérienne des foires et exportations (Safex), Karim Boukadoum.

A cette occasion, M. Moula s'est félicité de la tenue de ce genre de manifestations, rappelant, dans ce sens, "les progrès réalisés par plusieurs exposants locaux qui ont réussi à ouvrir des unités de production dans la filière du bois et de la menuiserie après avoir été des importateurs".