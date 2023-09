Algérie: Rentrée scolaire 2023-2024 - La Gendarmerie nationale trace un plan sécuritaire spécial

ALGER — Le commandement de la Gendarmerie nationale a tracé un plan sécuritaire spécial, à l'occasion de la rentrée scolaire prévue mardi, dans le but de sécuriser les alentours des établissements scolaires et de protéger les élèves, a indiqué lundi un communiqué de ce corps sécuritaire.

A l'occasion de la rentrée sociale et scolaire 2023-2024 et "par souci de contribuer à sa réussite en coordination avec les autorités concernées, le Commandement de la Gendarmerie nationale a tracé un plan sécuritaire préventif spécial, à travers lequel tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés", a précisé la même source.

Dans ce cadre, les unités de la Gendarmerie nationale veilleront à assurer "la présence sur le terrain des unités de sûreté routière sur le réseau relevant du territoire de compétence de la Gendarmerie nationale, afin de fluidifier le trafic routier", avec "l'affectation d'éléments de la Gendarmerie nationale au sein de brigades fixes et mobiles représentées par des patrouilles et de points de contrôle pour sécuriser les axes menant vers les établissements éducatifs et leurs alentours notamment durant les périodes d'entrée et de sortie des élèves pour faciliter le trafic, protéger les enfants et garantir la sécurité des citoyens et de leurs biens".

Dans le même contexte, "les services de la Gendarmerie nationale lanceront, via les groupements territoriaux, les unités de la sécurité routière et les équipes de la protection de mineurs, en coordination avec les autorités compétentes, un programme de communication et de sensibilisation au profit des élèves et de leurs parents, sur la prévention contre la propagation des fléaux sociaux en milieu scolaire, et les mesures préventives pour limiter les accidents de la route, en vue de protéger et d'accompagner cette catégorie", selon la même source.