Sénégal: Kédougou - L'employabilité des jeunes de Tomboronkoto au menu d'un forum

Kédougou — L'adjoint au sous-préfet de Bandafassi (Kédougou, sud-est), Pape Alioune Mbodj, a présidé lundi, la cérémonie d'ouverture du forum d'orientation pour améliorer l'employabilité des jeunes de Tomboronkoto dans la société minière Pettowol Mining Compagny ou dans d'autres structures, a constaté APS.

Le forum est organisé par la société minière Pettowol Compagny en partenariat avec la commune de Tomboronkoto et le conseil départemental de Kédougou.

»En plus de notre plan de gestion, nous avons développé le plan de l'emploi local pour maximiser et donner des opportunités aux jeunes de la localité de trouver du travail dans la mine », a déclaré Cheikh Moukhtar Sylla, directeur de l'environnement et des communautés de la société Pettowol Mining Compagny.

La société a développé un plan de participation à l'économie locale pour que les jeunes de Tomboronkoto et de Kédougou puissent s'insérer dans le secteur minier, a indiqué M. Sylla.

Selon lui, « les opportunités d'emploi échappent souvent à la population locale parce que dés fois la main d'oeuvre et la ressource locale ne sont pas sur place », a expliqué cheikh Moukhtar Sylla.

Le directeur de l'environnement de la société minière a promis de mettre à la disposition des jeunes de Tomboronkoto et de la région de Kédougou, des informations utiles pour qu'ils puissent faire les études et les formations pour améliorer leur employabilité.

»On n'a pas dit qu'on va employer toute la jeunesse de la commune et de la région parce que la capacité de la mine est de 1300 emplois mais nous pouvons apporter notre contribution pour améliorer l'employabilité des jeunes dans la zone », a-t-il assuré.

Le premier vice-président du conseil départemental de Kédougou, Amadou Sega Keita a invité la société minière à »suivre leur rythme s'ils veulent aller ensemble sur la question de la résolution de l'emploi des jeunes ».

»Le conseil a déjà formé cent jeunes à la plomberie, à l'électricité bâtiment et en installation photovoltaïque (...) et envisage de former d'autres jeunes dans d'autres métiers outre que la mine », a-t-il ajouté.

Le forum s'est déroulé en présence de jeunes de la région, du maire de la commune de Tomboronkoto, du premier vice-président du conseil départemental de Kédougou et des représentants du Conseil régional de la jeunesse.