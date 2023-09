Algérie: Recherche scientifique - Un séminaire sur la rédaction scientifique et le choix d'une revue scientifique pour les doctorants

ALGER — Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a organisé lundi à Alger un séminaire sur "la rédaction scientifique et le choix d'une revue scientifique" au profit des jeunes doctorants de différentes spécialités scientifiques et technologiques.

Le séminaire vise selon ses organisateurs de la Direction générale de la Recherche scientifique et du développement technologique (DGRSDT), à fournir aux participants les compétences nécessaires pour publier leurs recherches dans les revues scientifiques prestigieuses en leur présentant un aperçu détaillé du processus de la publication scientifique.

Il s'agit aussi de présenter et de débattre des principales normes suivies par les revues scientifiques pour évaluer la recherche, en plus de fournir des conseils et des orientations concernant la manière de préparer et de soumettre des travaux de recherche pour publication dans les revues scientifiques.

Dans le même contexte, le Sous-directeur chargé de l'information et des indicateurs scientifiques et techniques à la DGRSDT a précisé que cette rencontre "s'inscrit dans le cadre des efforts du ministère visant à promouvoir la publication scientifique nationale dans les listes internationales et se veut une journée de formation pour les jeunes étudiants".